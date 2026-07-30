Цены на бензин в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели — Росстат

Росстат опубликовал данные о стоимости топлива в Краснодарском крае по состоянию на 27 июля. Цены на основные марки бензина в регионе оказались выше средних по стране. По данным ведомства, стоимость топлива на Кубани:

Таким образом, единственным видом топлива, оказавшимся на Кубани дешевле, чем в среднем по России, стало дизельное.

В целом по стране за неделю, с 21 по 27 июля, рост цен на бензин зафиксировали в 54 субъектах. Сильнее всего топливо подорожало в Новосибирской области (+10,4%) и Республике Мордовии (+10,3%). Наименьший рост цен зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — 0,4% и 0,1% соответственно.