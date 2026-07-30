Цены на бензин в Краснодарском крае превысили общероссийские показатели — Росстат

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Стоимость топлива на Кубани за неделю оказалась выше среднероссийских показателей

Росстат опубликовал данные о стоимости топлива в Краснодарском крае по состоянию на 27 июля. Цены на основные марки бензина в регионе оказались выше средних по стране.

По данным ведомства, стоимость топлива на Кубани:

  • АИ-92 — 76,48 рубля за литр (в среднем по РФ — 73,85 рубля);
  • АИ-95 — 83,52 рубля за литр (по РФ — 79,94 рубля);
  • АИ-98 — 102,6 рубля за литр (по РФ — 100,83 рубля);
  • ДТ — 83,55 рубля за литр (по РФ — 93,38 рубля).

Кризис отступил, но не закончился:

Таким образом, единственным видом топлива, оказавшимся на Кубани дешевле, чем в среднем по России, стало дизельное.

В целом по стране за неделю, с 21 по 27 июля, рост цен на бензин зафиксировали в 54 субъектах. Сильнее всего топливо подорожало в Новосибирской области (+10,4%) и Республике Мордовии (+10,3%). Наименьший рост цен зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — 0,4% и 0,1% соответственно.

Как писали Юга.ру, краснодарцев предупредили о запрете на хранение топлива в гаражах.

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