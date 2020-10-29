В Адыгее открыли новый медцентр для стоматологических и реабилитационных услуг

Медучреждения давно требовали расширения и улучшения условий, поэтому руководство республики решенило купить новые здания и современное медоборудование. На эти цели направили 227,5 млн рублей в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.

Новое многоэтажное здание площадью более 5,5 тыс. кв. метров располагается в Черемушках — густонаселенном микрорайоне Майкопа. Там уже начали прием пациентов Адыгейский республиканский центр медицинской реабилитации и Адыгейская республиканская стоматологическая поликлиника (взрослая и детская поликлиники, а также зуботехническая лаборатория).

Кабинеты медцентра укомплектовали необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, в новом здании создали условия для работы медперсонала и пребывания пациентов, в том числе и маломобильных групп населения: там есть санитарно-гигиенические помещения, зал ожидания, лифт с изображением горы Фишт и другие условия.

Более того, центр медицинской реабилитации расширил спектр оказываемой помощи. Кроме физиотерапии, там организовали лечебную физкультуру, кинезотерапию, галокамеру и дневной стационар. Всего в смену реабилитационный центр может принимать 40 детей и 120 взрослых пациентов.

В детской и взрослой стоматологических поликлиниках, рассчитанных практически на 1 тыс. посещений в день, создали 45 кабинетов. В ближайшее время лаборатории планируют дооснастить оборудованием и создать электронную картотеку.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 октября осмотрел новое здание медцентра и подчеркнул, что это первый объект в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики.

«Новый медицинский центр — это первый объект, который мы сдали в рамках данной программы. То есть сегодня мы уже видим ее результаты — наши жители стали получать государственную услугу на самом высоком уровне. Реализуя мероприятия программы, в дальнейшем мы сможем значительно улучшить качество жизни населения республики», — отметил глава Адыгеи.