В Адыгее открыли новый медцентр для стоматологических и реабилитационных услуг

Адыгея

Распечатать

В Майкопе заработал новый медицинский центр, куда переместили сразу несколько организаций здравоохранения

Новое многоэтажное здание площадью более 5,5 тыс. кв. метров располагается в Черемушках — густонаселенном микрорайоне Майкопа. Там уже начали прием пациентов Адыгейский республиканский центр медицинской реабилитации и Адыгейская республиканская стоматологическая поликлиника (взрослая и детская поликлиники, а также зуботехническая лаборатория).

Медучреждения давно требовали расширения и улучшения условий, поэтому руководство республики решенило купить новые здания и современное медоборудование. На эти цели направили 227,5 млн рублей в рамках реализации мероприятий Индивидуальной программы социально-экономического развития Адыгеи.

Кабинеты медцентра укомплектовали необходимым медицинским оборудованием. Кроме того, в новом здании создали условия для работы медперсонала и пребывания пациентов, в том числе и маломобильных групп населения: там есть санитарно-гигиенические помещения, зал ожидания, лифт с изображением горы Фишт и другие условия.  

Более того, центр медицинской реабилитации расширил спектр оказываемой помощи. Кроме физиотерапии, там организовали лечебную физкультуру, кинезотерапию, галокамеру и дневной стационар. Всего в смену реабилитационный центр может принимать 40 детей и 120 взрослых пациентов.

В детской и взрослой стоматологических поликлиниках, рассчитанных практически на 1 тыс. посещений в день, создали 45 кабинетов. В ближайшее время лаборатории планируют дооснастить оборудованием и создать электронную картотеку.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 29 октября осмотрел новое здание медцентра и подчеркнул, что это первый объект в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития республики. 

«Новый медицинский центр  это первый объект, который мы сдали в рамках данной программы. То есть сегодня мы уже видим ее результаты — наши жители стали получать государственную услугу на самом высоком уровне. Реализуя мероприятия программы, в дальнейшем мы сможем значительно улучшить качество жизни населения республики», — отметил глава Адыгеи.

Здравоохранение Майкоп Медицина

Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Читайте также

Новости

На Кубани объявили экстренное предупреждение по сильным дождям и ливням
На Кубани в пандемию фиксируют меньше психических расстройств
В Адыгее открыли новый медцентр для стоматологических и реабилитационных услуг
«Он царь горы». Экс-гендиректор «Магнита» Наумова рассказала о Галицком
На месте будущей трамвайной линии на улице Московской начали пересаживать липы
В центре Краснодара горит здание на 60 кв. метрах

Лента новостей

Статьи

«Он не олигарх, он сам себя сделал»

Журналист BBC рассказал о Сергее Галицком и его команде

Статьи

Наступление витаминов

5 осенних салатов с рецептами

Мнения

«Даже в самом прогрессивном российском клубе никуда не деться от позорного мракобесия»

Что не так с отказом «Краснодара» встать на колено

Реклама на портале