Когда в Краснодаре отремонтируют аквапарк на Затоне? Спросили чиновников
Портал Юга.ру 30 марта получил ответ от мэрии Краснодара на запрос о реконструкции аквапарка на Затоне
Напомним, в 2003 году около парка 30-летия Победы открылся центр водных развлечения «Аквалэнд». Его закрыли в 2009-м из-за нерентабельности.
Спустя пять лет появились слухи, что на территории аквапарка возведут многоэтажки. Занимавший на тот момент пост мэра города Владимир Евланов опроверг информацию. Чтобы не допустить его застройку, участок сделали парковой зоной.
Фекальные реки, мусорные берега:
В 2019 году на Российском инвестиционном форме власти Краснодара заключили соглашение о реконструкции аквапарка. Реализацию проекта разбили на четыре части — с 2019 до 2022 года.
Планировалось, что в 2020 году начнется строительство круглогодичного крытого водного комплекса площадью 14,7 тыс. кв. метров.
Тем не менее, стройка в указанные сроки не стартовала. 22 марта 2021 года портал Юга.ру направил запрос в мэрию Краснодара, чтобы узнать, на каком этапе находится реализация проекта.
30 марта редакция получила ответ от департамента информационной политики Краснодара. В нем говорится, что соглашение о реконструкции существующего аквапарка на улице Береговой, 146/1 городские власти заключили с индивидуальным предпринимателем. По информации инвестора, сейчас идет работа по проектированию объекта и получению необходимых технических условий.
Читайте также:
Полностью закончить строительство планируется к концу июля 2022 года. Земельный участок принадлежит инвестору на правах собственности. Согласно новому генплану Краснодара, территория считается многофункциональной общественно-деловой зоной.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан (ч. 5 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ).
Отметим, что в 2019 году в районе ТРЦ OZ МОЛЛ собирались открыть крытый аквапарк. Однако реализовать инвестпроект не удалось. Кроме того, в 2015 году собственник аквапарка «Экватор» продал территорию. Юга.ру спрашивали в мэрии Краснодара, что планируется сделать на месте заброшенного аквапарка, однако выяснить практически ничего не удалось.