Когда в Краснодаре отремонтируют аквапарк на Затоне? Спросили чиновников

Портал Юга.ру 30 марта получил ответ от мэрии Краснодара на запрос о реконструкции аквапарка на Затоне

Спустя пять лет появились слухи, что на территории аквапарка возведут многоэтажки. Занимавший на тот момент пост мэра города Владимир Евланов опроверг информацию. Чтобы не допустить его застройку, участок сделали парковой зоной.

Напомним, в 2003 году около парка 30-летия Победы открылся центр водных развлечения «Аквалэнд». Его закрыли в 2009-м из-за нерентабельности .

В 2019 году на Российском инвестиционном форме власти Краснодара заключили соглашение о реконструкции аквапарка. Реализацию проекта разбили на четыре части — с 2019 до 2022 года.

Планировалось, что в 2020 году начнется строительство круглогодичного крытого водного комплекса площадью 14,7 тыс. кв. метров.