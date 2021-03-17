Власти Краснодара рассказали, что сейчас происходит с бывшим аквапарком «Экватор»
Портал Юга.ру спросил у мэрии Краснодара про территорию бывшего аквапарка «Экватор» в микрорайоне Гидростроителей
Напомним, с начала 2000-х в Краснодаре было два аквапарка — «Аквалэнд» на Затоне и «Экватор» на Старой Кубани в микрорайоне Гидростроителей. «Аквалэнд» начал работать в 2003 году и закрылся в 2009-м, «Экватор» прекратил существование в январе 2015 года, когда собственник продал территорию. В 2016-м мэр Краснодара Владимир Евланов объяснял отсутствие аквапарков в городе их нерентабельностью.
Еще с 2015 года, когда «Экватор» закрылся, местные жители утверждали, что место готовят под строительство нового жилого комплекса. Однако до сих пор аквапарк заброшен, а на его месте ничего не появилось.
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В марте портал Юга.ру написал запрос в пресс-службу администрации Краснодара, в котором спросил, кому собственник аквапарка продал территорию и в чьей собственности сейчас находится земля. Также редакция поинтересовалась, что планируется сделать на месте «Экватора».
17 марта пресс-служба прислала ответ и рассказала, что территория бывшего аквапарка «Экватор» находится в частной собственности, однако в чьей — в мэрии не уточнили. Кроме того, на участок на улице Парусной, 8 сейчас нет никакого утвержденного проекта планировки, поэтому неизвестно, что появится на месте аквапарка.
В запросе редакция напомнила, что краснодарцы жаловались, что на месте бывшего аквапарка планируют построить жилые дома. В мэрии уточнили, что согласно решению гордумы от 2 сентября 2020 года № 100 «О генплане Краснодара», участок расположен в зоне специализированной общественной застройки. В соответствии с правилами землепользования и застройки, он расположен в общественно-деловой зоне.
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Также в администрации объяснили, что неизвестно, когда в аквапарке начнут демонтировать аттракционы — так как участок находится в частной собственности.
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