Власти Краснодара рассказали, что сейчас происходит с бывшим аквапарком «Экватор»

Напомним, с начала 2000-х в Краснодаре было два аквапарка — «Аквалэнд» на Затоне и «Экватор» на Старой Кубани в микрорайоне Гидростроителей. «Аквалэнд» начал работать в 2003 году и закрылся в 2009-м, «Экватор» прекратил существование в январе 2015 года, когда собственник продал территорию. В 2016-м мэр Краснодара Владимир Евланов объяснял отсутствие аквапарков в городе их нерентабельностью.

Еще с 2015 года, когда «Экватор» закрылся, местные жители утверждали, что место готовят под строительство нового жилого комплекса. Однако до сих пор аквапарк заброшен, а на его месте ничего не появилось.