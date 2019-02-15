В Краснодаре собираются реконструировать аквапарк на Затоне

Краснодарский край

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На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля подписали соглашение о реконструкции аквапарка возле краснодарского дворца спорта «Олимп»

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал в своем фейсбуке, что на территории аквапарка построят круглогодичный комплекс — на площади 2,4 га создадут крытый водный комплекс площадью 14,7 тыс. кв. метров. Еще 3,4 тыс. кв. метров — зона озеленения.

Комплекс будет состоять из трех частей: бассейна для взрослых «искусственная волна», будет зона питания и детский бассейн. В третьей части установят горки для посетителей разных возрастов.

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Объем финансирования проекта — 780 млн рублей. На землю оформили право собственности. Реализацию проекта разбили на четыре части — с 2019 до 2022 года.

Главный архитектор проекта Артур Аванесян рассказал, что в 2019 году разработают проект строительства и получат разрешение на работы. Само строительство начнется в 2020 году.

Как сообщали Юга.ру, аквапарк «Аквалэнд» на Затоне рядом с парком 30-летия Победы открыли 5 июля 2003 года. Он не работает с 2009 года.

В 2014 году появились слухи о том, что на территории аквапарка хотят построить жилые дома, но мэр города Владимир Евланов эту информацию опроверг. Участок сделали парковой зоной, чтобы не допустить его застройку.

Инвестиции Краснодар Российский инвестиционный форум Строительство
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