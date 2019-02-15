В Краснодаре собираются реконструировать аквапарк на Затоне
На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля подписали соглашение о реконструкции аквапарка возле краснодарского дворца спорта «Олимп»
Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал в своем фейсбуке, что на территории аквапарка построят круглогодичный комплекс — на площади 2,4 га создадут крытый водный комплекс площадью 14,7 тыс. кв. метров. Еще 3,4 тыс. кв. метров — зона озеленения.
Комплекс будет состоять из трех частей: бассейна для взрослых «искусственная волна», будет зона питания и детский бассейн. В третьей части установят горки для посетителей разных возрастов.
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Объем финансирования проекта — 780 млн рублей. На землю оформили право собственности. Реализацию проекта разбили на четыре части — с 2019 до 2022 года.
Главный архитектор проекта Артур Аванесян рассказал, что в 2019 году разработают проект строительства и получат разрешение на работы. Само строительство начнется в 2020 году.
Как сообщали Юга.ру, аквапарк «Аквалэнд» на Затоне рядом с парком 30-летия Победы открыли 5 июля 2003 года. Он не работает с 2009 года.
В 2014 году появились слухи о том, что на территории аквапарка хотят построить жилые дома, но мэр города Владимир Евланов эту информацию опроверг. Участок сделали парковой зоной, чтобы не допустить его застройку.
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