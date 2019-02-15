В Краснодаре собираются реконструировать аквапарк на Затоне

На Российском инвестиционном форуме в Сочи 15 февраля подписали соглашение о реконструкции аквапарка возле краснодарского дворца спорта «Олимп»

Комплекс будет состоять из трех частей: бассейна для взрослых «искусственная волна», будет зона питания и детский бассейн. В третьей части установят горки для посетителей разных возрастов.

Помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий рассказал в своем фейсбуке , что на территории аквапарка построят круглогодичный комплекс — на площади 2,4 га создадут крытый водный комплекс площадью 14,7 тыс. кв. метров. Еще 3,4 тыс. кв. метров — зона озеленения.

Объем финансирования проекта — 780 млн рублей. На землю оформили право собственности. Реализацию проекта разбили на четыре части — с 2019 до 2022 года.

Главный архитектор проекта Артур Аванесян рассказал, что в 2019 году разработают проект строительства и получат разрешение на работы. Само строительство начнется в 2020 году.