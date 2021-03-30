Четыре года назад в Краснодаре решили построить аквапарк около OZ МОЛЛ. Узнали, что пошло не так
Портал Юга.ру 30 марта получил ответ мэрии Краснодара на запрос о проекте строительства аквапарка в районе ТРЦ OZ МОЛЛ
В 2017 году власти Краснодара подписали соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи о строительстве аквапарка около торгово-развлекательного центра OZ МОЛЛ.
Сообщалось, что объект займет 27 тыс. кв. метров, а его стоимость составит 2,2 млрд рублей. Крытый аквапарк собирались запустить в 2019 году.
22 марта 2021 года портал Юга.ру направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, на каком этапе находится реализация проекта. Также редакция поинтересовалась, что помешало завершить его в обозначенные ранее сроки.
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30 марта Юга.ру получили ответ от департамента информационной политики Краснодара. По данным городского управления инвестиций и развития МСП, в 2017 году минкурортов Кубани, администрация Краснодара и компания «Строймаркетинг» заключили соглашение о создании в краевом центре всесезонного крытого тематического аквапарка.
Однако в последующем инвестор отказался от намерений по строительству. Срок действия соглашения истек 31 декабря 2019 года, заметили в администрации.
Напомним, ранее Юга.ру спросили мэрии, что сейчас происходит с аквапарком «Экватор», который закрылся в 2015 году.