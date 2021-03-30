Портал Юга.ру 30 марта получил ответ мэрии Краснодара на запрос о проекте строительства аквапарка в районе ТРЦ OZ МОЛЛ

В 2017 году власти Краснодара подписали соглашение на Российском инвестиционном форуме в Сочи о строительстве аквапарка около торгово-развлекательного центра OZ МОЛЛ.

Сообщалось, что объект займет 27 тыс. кв. метров, а его стоимость составит 2,2 млрд рублей. Крытый аквапарк собирались запустить в 2019 году.

22 марта 2021 года портал Юга.ру направил запрос в администрацию города, чтобы узнать, на каком этапе находится реализация проекта. Также редакция поинтересовалась, что помешало завершить его в обозначенные ранее сроки.