В Адыгее 31 декабря объявили выходным днем, а на Кубани — нет

Напомним, год назад один из выходных дней календарного года предложили перенести на 31 декабря. Инициативу поддержали в Совете Федерации, глава страны Владимир Путин назвал идею логичной, но уточнил, что ее нужно обсудить. При этом в Совете по правам человека при президенте раскритиковали инициативу, заявив, что «работать надо больше». В конечном итоге идею не поддержало и Правительство РФ.

В начале декабря 2020 года в России региональным властям позволили самим решать, будет ли 31 декабря выходным днем. Позже Путин все-таки поддержал идею сделать 31 декабря в 2020 году общероссийским выходным днем.

Вместо 31 декабря рабочий день перенесли на субботу, 26 декабря. Соответствующий указ 24 декабря подписал глава республики Мурат Кумпилов. Указ распространяется на органы исполнительной власти Адыгеи.

Органам местного самоуправления и организациям всех форм собственности, расположенных на территории республики, рекомендовали также организовать рабочий график в предновогодние дни и поработать 26 декабря вместо последнего дня этого года.