Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным. Ранее Кондратьев объявил этот день на Кубани рабочим

Согласно утвержденному правительством календарю праздничных дней на 2021 год, 31 декабря будет выходным. В 2020 году этот день объявлен рабочим, но сокращенным на час.

По усмотрению региональных властей, 31 декабря может стать выходным. Однако, как ранее говорил губернатор Вениамин Кондратьев, власти Кубани не планируют объявлять этот день нерабочим.