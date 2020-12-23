Путин рекомендовал регионам сделать 31 декабря выходным. Ранее Кондратьев объявил этот день на Кубани рабочим
Президент Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря в 2020 году общероссийским выходным днем
Согласно утвержденному правительством календарю праздничных дней на 2021 год, 31 декабря будет выходным. В 2020 году этот день объявлен рабочим, но сокращенным на час.
По усмотрению региональных властей, 31 декабря может стать выходным. Однако, как ранее говорил губернатор Вениамин Кондратьев, власти Кубани не планируют объявлять этот день нерабочим.
23 декабря на заседании Госсовета к президенту Владимиру Путину обратился лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов. Он выдвинул инициативу сделать 31 декабря общероссийским выходным.
Глава государства поддержал это решение, сообщил RT.
«31-го действительно уже очень своеобразная работа организуется, мягко говоря. Поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — сказал Путин.
После чего президент рекомендовал регионам, где власти решили не делать этот день выходным, сделать это. По словам Путина, «на федеральном уровне» объявить 31 декабря выходным «пока невозможно».
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