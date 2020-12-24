Как Краснодар готовится встречать 2021-й. Фоторепортаж с Главной городской площади

В Краснодаре 23 декабря на Главной городской площади открылась Рождественская ярмарка

Елку на Главной городской площади Краснодара открыли 18 декабря. В этом году 22-метровый символ Нового года украсил за свои деньги местный предприниматель Александр Кравченко.

На следующий день на площади заработали аттракционы. Они будут доступны для краснодарцев и гостей города каждый день с 10:00 до 20:00 до 17 января. Но 31 декабря, чтобы избежать массовых гуляний на Новый год, аттракционы и светодиодный экран выключат.

Традиционная Рождественская ярмарка на площади заработала 23 декабря. Приобрести новогодние сувениры можно до 10 января. В день открытия ярмарки на площади побывала фотограф портала Юга.ру.

Выяснилось, что аттракционы работают, но монтаж ярмарочных ларьков еще не окончен. Также не удалось застать на месте Деда Мороза.