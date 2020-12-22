Роструд напомнил, что 31 декабря будет сокращенным рабочим днем
Роструд рассказал о способе сделать 31 декабря выходным днем
Напомним, в ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. Инициативу поддержали в Совете Федерации, но президент Владимир Путин заявил, что пока не знает, как реализовать эту идею. При этом глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу, заявив, что «работать надо больше». В конечном итоге идею не поддержало и Правительство РФ.
В начале декабря в России региональным властям позволили самим решать, будет ли 31 декабря выходным днем.
Роструд напомнил, что 31 декабря рабочий день должен быть сокращен на час: потому что он выпадает на четверг и предшествует праздничному дню. Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец уточнил, что 31 декабря может стать нерабочим по инициативе работодателя.
При этом работодатель должен решить, как оплачивать этот выходной день. Например, это можно сделать с помощью издания локального нормативного акта, в котором прописать пункт об оплате выходного, сообщил RT.
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