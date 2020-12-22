Роструд напомнил, что 31 декабря будет сокращенным рабочим днем

Напомним, в ноябре 2019 года депутаты Госдумы предложили перенести один из выходных дней календарного года на 31 декабря. Инициативу поддержали в Совете Федерации, но президент Владимир Путин заявил, что пока не знает, как реализовать эту идею. При этом глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев раскритиковал инициативу, заявив, что «работать надо больше». В конечном итоге идею не поддержало и Правительство РФ.

В начале декабря в России региональным властям позволили самим решать, будет ли 31 декабря выходным днем.