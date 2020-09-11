В Краснодаре закрыли на карантин две поликлиники

Издание «Южные дела» сообщило, что с 11 сентября в городской поликлинике № 9 Краснодара на улице Атарбекова, 27 приостановили запись к специалистам и плановый прием пациентов. В медучреждении работает только кабинет для сдачи анализов (с 7:00 до 9:00), а все остальные сотрудники будут принимать экстренных больных и выдавать справки об эпидокружении и отсутствии коронавируса в филиале поликлиники — на Атарбекова, 43.

По данным издания, поликлинику закрыли на две недели из-за того, что медперсонал заболел коронавирусом.