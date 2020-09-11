В Краснодаре закрыли на карантин две поликлиники
Портал Юга.ру 11 сентября узнал об изменениях в режиме работы двух поликлиник Краснодара из-за коронавируса
Издание «Южные дела» сообщило, что с 11 сентября в городской поликлинике № 9 Краснодара на улице Атарбекова, 27 приостановили запись к специалистам и плановый прием пациентов. В медучреждении работает только кабинет для сдачи анализов (с 7:00 до 9:00), а все остальные сотрудники будут принимать экстренных больных и выдавать справки об эпидокружении и отсутствии коронавируса в филиале поликлиники — на Атарбекова, 43.
По данным издания, поликлинику закрыли на две недели из-за того, что медперсонал заболел коронавирусом.
Портал Юга.ру обратился за комментарием в пресс-службу минздрава Краснодарского края. Там рассказали, что поликлинику закрыли по предписанию Роспотребнадзора для выполнения санитарных мероприятий. В настоящий момент на «мойку» полностью закрыто одно здание, однако с понедельника оба здания медучреждения будут работать в обычном режиме, уточнили в ведомстве.
В этот же день портал Юга.ру узнал о том, что на карантин закрывается поликлиника № 25 на Платановом бульваре, 10а. В пресс-службе минздрава Кубани уточнили, что выписка рецептов будет осуществляться в дистанционном режиме. Медучреждение закрыли на карантин по предписанию Роспортебнадзора, однако сроки в минздраве не назвали. Один из сотрудников поликлиники уточнил порталу Юга.ру, что медучреждение закрывают на две недели, однако там продолжат принимать экстренных пациентов.
Ранее Юга.ру писали, что в апреле и мае из-за коронавируса на карантин закрывали отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, Новороссийске, Северском, Крымском, Брюховецком, Белореченском районах, а также в краснодарском онкодиспансере. В июне в Адыгее из-за заражения медработников COVID-19 было закрыто на каратин родильное отделение. После окончания карантина роддом открыли. Также в июне на карантин закрывали горбольницу Армавира, а в конце июля — поликлинику № 4 в Армавире.
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