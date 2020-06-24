Роддом в Адыгее закрыли на карантин, там обнаружили коронавирус
Администрация Майкопской городской клинической больницы 24 июня сообщила, что родильное отделение закрыли на карантин
О закрытии отделения рассказали на официальной странице медучреждения в инстаграме. В родильном отделении выявили внутрибольничный очаг коронавирусной инфекции, оно будет закрыто до 3 июля.
В связи с закрытием перинатального центра изменена схема госпитализации рожениц. Если роды проходят в плановом порядке, в этом случае рожениц будут направлять в Гиагинскую и Кошехабльскую ЦРБ.
При экстренных показаниях жительниц Майкопа и Майкопского района будет принимать центральная районная больница Майкопского района в поселке Тульском. Жительниц Красногвардейского, Гиагинского и Кошехабльского районов по неотложным показаниям транспортирут в Красногвардейскую ЦРБ. А рожениц Тахтамукайского, Теучежского районов и Адыгейска по экстренным и неотложным показаниям направят в Адыгейскую межрайонную больницу им. К. М. Батмена.
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Отметим, что по данным оперштаба Адыгеи, за сутки в республике зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19. Больше всего в Майкопе — там за сутки число больных увеличилось на десять человек (до 484).
Всего с начала пандемии в Адыгее заболело 1 тыс. 682 человек. Из них сейчас на лечении находится 551 человек, в том числе в двух госпиталях — около 240 больных. Остальные получают лечение амбулаторно. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1%.
В апреле Юга.ру сообщали о том, что в Адыгее из-за вспышки коронавируса закрывали на карантин больницу в Адыгейске.
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Родильное отделение Майкопской городской клинической больницы (перинатального центра) закрыто на карантин до 3.07.2020г. Изменена схема госпитализации рожениц. Жители Майкопского района, г. Майкоп, станицы Ханской по экстренным и неотложным показаниям, при наличии рубца на матке транспортируются в ЦРБ Майкопского района. В плановое порядке в Гиагинскую и Кошехабльскую ЦРБ. Жители Тахтамукайского, Теучежского районов и г. Адыгейска по экстренным и неотложным показаниям транспортируются в Адыгейскую межрайонную больницу им. К. М. Батмена. Жители Красногвардейского, Гиагинского и Кошехабльского районов по неотложным показаниям транспортируются в Красногвардейскую ЦРБ.
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