Роддом в Адыгее закрыли на карантин, там обнаружили коронавирус

О закрытии отделения рассказали на официальной странице медучреждения в инстаграме. В родильном отделении выявили внутрибольничный очаг коронавирусной инфекции, оно будет закрыто до 3 июля.

В связи с закрытием перинатального центра изменена схема госпитализации рожениц . Если роды проходят в плановом порядке, в этом случае рожениц будут направлять в Гиагинскую и Кошехабльскую ЦРБ.

При экстренных показаниях жительниц Майкопа и Майкопского района будет принимать центральная районная больница Майкопского района в поселке Тульском. Жительниц Красногвардейского, Гиагинского и Кошехабльского районов по неотложным показаниям транспортирут в Красногвардейскую ЦРБ. А рожениц Тахтамукайского, Теучежского районов и Адыгейска по экстренным и неотложным показаниям направят в Адыгейскую межрайонную больницу им. К. М. Батмена.

Отметим, что по данным оперштаба Адыгеи, за сутки в республике зарегистрировали 35 новых случаев COVID-19. Больше всего в Майкопе — там за сутки число больных увеличилось на десять человек (до 484).

Всего с начала пандемии в Адыгее заболело 1 тыс. 682 человек. Из них сейчас на лечении находится 551 человек, в том числе в двух госпиталях — около 240 больных. Остальные получают лечение амбулаторно. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1%.