Роддом в Адыгее закрыли на карантин, там обнаружили коронавирус

Родильное отделение Майкопской городской клинической больницы (перинатального центра) закрыто на карантин до 3.07.2020г. Изменена схема госпитализации рожениц. Жители Майкопского района, г. Майкоп, станицы Ханской по экстренным и неотложным показаниям, при наличии рубца на матке транспортируются в ЦРБ Майкопского района. В плановое порядке в Гиагинскую и Кошехабльскую ЦРБ. Жители Тахтамукайского, Теучежского районов и г. Адыгейска по экстренным и неотложным показаниям транспортируются в Адыгейскую межрайонную больницу им. К. М. Батмена. Жители Красногвардейского, Гиагинского и Кошехабльского районов по неотложным показаниям транспортируются в Красногвардейскую ЦРБ.