Персонал одной из краснодарских поликлиник заболел коронавирусом

В Роспотребнадзоре 24 июля порталу Юга.ру объяснили, почему закрылась на карантин поликлиника №13 в Краснодаре

На официальном сайте краснодарской городской поликлиники №13, расположенной по улице Силантьева, 76/1, опубликовали сообщение, что на основании предписания Роспотребнадзора с 22 июля прием пациентов и оказание медпомощи приостанавливаются .

Детей принимают с 8:00 до 20:00 в поселке Индустриальном на улице Степной, 12, а также по адресу переулок Гаражный, 3/5.

Взрослых пациентов этой поликлиники с 8:00 до 20:00 принимают пока по следующий адресам: в поселке Лазурном на улице Октябрьской, 3а, в поселке Индустриальном на улице Степной, 12, а также в медучреждении на улице 1 Мая, 539/2.