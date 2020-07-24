Персонал одной из краснодарских поликлиник заболел коронавирусом
В Роспотребнадзоре 24 июля порталу Юга.ру объяснили, почему закрылась на карантин поликлиника №13 в Краснодаре
На официальном сайте краснодарской городской поликлиники №13, расположенной по улице Силантьева, 76/1, опубликовали сообщение, что на основании предписания Роспотребнадзора с 22 июля прием пациентов и оказание медпомощи приостанавливаются.
Детей принимают с 8:00 до 20:00 в поселке Индустриальном на улице Степной, 12, а также по адресу переулок Гаражный, 3/5.
Взрослых пациентов этой поликлиники с 8:00 до 20:00 принимают пока по следующий адресам: в поселке Лазурном на улице Октябрьской, 3а, в поселке Индустриальном на улице Степной, 12, а также в медучреждении на улице 1 Мая, 539/2.
В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю порталу Юга.ру 24 июля подтвердили закрытие поликлиники № 13. Причиной закрытия медучреждения стали случаи заболевания коронавирусом среди персонала поликлиники.
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В медучреждении должны провести дезинфекцию, обработать помещения и сообщить о принятых мерах в Роспотребнадзор, после этого поликлиника сможет вернуться в штатный режим работы. Однако сроки открытия пока неизвестны.
Ранее Юга.ру писали о том, что в апреле и мае из-за коронавируса на карантин закрывали отделения больниц в Апшеронске, Хадыженске, Новороссийске, Северском, Крымском, Брюховецком, Белореченском районах, а также в краснодарском онкодиспансере. В июне в Адыгее из-за заражения медработников COVID-19 было закрыто на каратин родильное отделение. После окончания карантина роддом открыли. Также в июне на карантин закрывали горбольницу Армавира. А в июле из-за коронавируса в Кропоткине временно закрыли суд.
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