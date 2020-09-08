Власти Краснодара представили план развития Музыкального микрорайона на ближайшие два года

В мэрии Краснодара 8 сентября рассказали, как собираются благоустроить Музыкальный микрорайон в период до 2022 года

В пресс-службе городской администрации 8 сентября сообщили, что в 2021-2022 годах в Музыкальном продолжится работа по созданию сети нормативных дорог, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры. Новая трамвайная ветка Трамвайную линию длиной 5,1 км по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова собираются начать прокладывать в середине этой осени. Первый вагон по ней планируют пустить в конце 2021 года. Проектирование уже завершено, положительное заключение в госэкспертизе власти города рассчитывают получить 10 сентября. После этого будет размещена конкурсная документация, контракт планируют заключить до конца октября.

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Вместе с тем, на Московской сделают два подземных перехода, восемь остановок и диспетчерский пункт. Возле разворотного кольца на Петра Метальникова в сторону Ростовского Шоссе к началу 2021 года собираются сделать бульвар. Также этой осенью с улицы Московской пересадят около 700 лип породы Брабант, чтобы на их месте проложить рельсы. Жители Музыкального могут подать заявку на размещение дерева в их дворе, уже поступило более 80 заявок. Ливневая канализация В 2019 году на улице Петра Метальникова ввели в эксплуатацию магистральный коллектор, за счет которого уменьшились подтопления в северо-восточной части города. В в 2020 и 2021 году работа по усовершенствованию коллектора продолжится.

Специалисты считают, что следует доработать участок сетей водоотведения на улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова, который проложили в 2019 году и врезали в коллектор. Кроме того, в самом Музыкальном микрорайоне при строительстве дорог сделают внутриквартальные сети ливневки. Дороги Для строительства дорог, ливневки и уличного освещения в Музыкальном разработали документацию по планировке территории. В ней в том числе представлена схема въездов и выездов из микрорайона, предварительно проработана схема уличного освещения.

В приоритете — приведение в порядок 12 участков улиц, среди которых Гомельская, Агрохимическая, Алмазная и Шаляпина. По предварительным оценкам, проектирование обойдется в 64,5 млн рублей.