Власти Краснодара представили план развития Музыкального микрорайона на ближайшие два года

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 8 сентября рассказали, как собираются благоустроить Музыкальный микрорайон в период до 2022 года

В пресс-службе городской администрации 8 сентября сообщили, что в 2021-2022 годах в Музыкальном продолжится работа по созданию сети нормативных дорог, развитию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Новая трамвайная ветка

Трамвайную линию длиной 5,1 км по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова собираются начать прокладывать в середине этой осени. Первый вагон по ней планируют пустить в конце 2021 года. Проектирование уже завершено, положительное заключение в госэкспертизе власти города рассчитывают получить 10 сентября. После этого будет размещена конкурсная документация, контракт планируют заключить до конца октября. 

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Вместе с тем, на Московской сделают два подземных перехода, восемь остановок и диспетчерский пункт. Возле разворотного кольца на Петра Метальникова в сторону Ростовского Шоссе к началу 2021 года собираются сделать бульвар. Также этой осенью с улицы Московской пересадят около 700 лип породы Брабант, чтобы на их месте проложить рельсы. Жители Музыкального могут подать заявку на размещение дерева в их дворе, уже поступило более 80 заявок.

Ливневая канализация

В 2019 году на улице Петра Метальникова ввели в эксплуатацию магистральный коллектор, за счет которого уменьшились подтопления в северо-восточной части города. В в 2020 и 2021 году работа по усовершенствованию коллектора продолжится.

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Специалисты считают, что следует доработать участок сетей водоотведения на улице Московской от Гомельской до Петра Метальникова, который проложили в 2019 году и врезали в коллектор.

Кроме того, в самом Музыкальном микрорайоне при строительстве дорог сделают внутриквартальные сети ливневки.

Дороги

Для строительства дорог, ливневки и уличного освещения в Музыкальном разработали документацию по планировке территории. В ней в том числе представлена схема въездов и выездов из микрорайона, предварительно проработана схема уличного освещения.

В приоритете — приведение в порядок 12 участков улиц, среди которых Гомельская, Агрохимическая, Алмазная и Шаляпина. По предварительным оценкам, проектирование обойдется в 64,5 млн рублей. 

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Кроме того, власти города ведут работу по возвращению в муниципальную собственность участков земли под дорогами, чтобы получить право заниматься их приведением в порядок. Уже возвращены 35 участков, по 8 участкам подготовлены постановления об изъятии и 3 участка в работе. Всего в Музыкальном необходимо изъять 72 земельных участка, в числе которых 55 — под жилыми многоэтажками, отметили в мэрии.

Реконструкция магистрали по улице имени Сергея Есенина

В рамках программы «Развитие сети автодорог Краснодарского края» в 2020 году специалисты подготовили проект и получили положительное заключение экспертизы по реконструкции участка дороги длиной 2,7 км по улице Есенина от Солнечной до Гомельской, включая Кухаренко от Есенина до Российской и Шолохова.

Кроме того, администрации планирует до конца сентября 2020 года получить положительное заключение экспертизы по реконструкции участка улицы Есенина 850 метров — от Гомельской до Петра Метальникова. Заявка на финансирование ремонтных работ по краевой программе «Развитие сети автодорог» уже направлена.

Ранее власти Краснодара рассказали, как планируют благоустраивать микрорайоны Юбилейный, Фестивальный, Комсомольский, Гидрострой и Черемушки, ХБК и КСК.

Благоустройство Дороги Краснодар Музыкальный микрорайон Недвижимость Ремонт дорог

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