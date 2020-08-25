Власти Краснодара вернули еще 35 участков земли в Музыкальном микрорайоне, чтобы сделать там дороги

Напомним, в Краснодаре утвердили проект планировки, по которому 72 участка в Музыкальном микрорайоне попали под формирование дорог. При этом 55 из них относятся к многоквартирным жилым домам. Первые участки передали муниципалитету жители двух домов на улице Есенина в ноябре 2019 года.

Для проведения процедуры изъятия в департамент муниципальной собственности и городских земель направили материалы на другие участки. 29 из них уже поступили, по восьми издали постановления об изъятии. На 21 участке снимают обеспечительные меры и демонтируют незаконно возведенные строения. Центру мониторинга дорожного движения и транспорта передали 35 участков, которые уже перевели в муниципальную собственность, сообщили 24 августа в пресс-службе администрации Краснодара.

«В муниципальную собственность уже передано 35 земельных участков в Музыкальном микрорайоне, еще на трех предстоит выполнить демонтаж незаконных конструкций», — рассказал на аппаратном совещании 24 августа директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов.