В Краснодаре начался прием заявок на пересадку лип с улицы Московской
Власти Краснодара рассказали 10 июля, при каких условиях можно пересадить липу с улицы Московской, на которой планируется строительство новой трамвайной линии
Напомним, в феврале 2019 года жители Музыкального микрорайона Краснодара обратились к властям с просьбой продлить трамвайную линию до улицы Петра Метальникова. Мэрия заявила о готовности реализовать проект, и в январе 2020 года глава города Евгений Первышов сообщил, что возведение ветки хотят начать не позднее июля. Однако в начале июля строительство так и не началось, а власти города отметили, что пока не все участки, на которых предполагается новая ветка, перешли в собственность муниципалитета. Тогда же Первышов заявил, что к возведению линии хотят приступить до конца 2020 года.
Вместе с работами по продлению ветки решили пересадить 693 липы, которые находятся на месте будущего строительства. Деревья собираются переместить на участок улицы Петра Метальникова от Московской до Ростовского шоссе. Также 6 июля глава города предложил жителям Московского микрорайона подавать заявки на размещение в других местах. Он отмечал, что доставку организуют власти, после чего горожане смогут самостоятельно посадить липу и ухаживать за ней.
10 июля департамент городского хозяйства и ТЭК начал прием заявок. Отмечается, что жители Музыкального могут пересадить липы во двор своего дома либо на другую свободную территорию микрорайона.
В пресс-службе мэрии отметили, что пересадкой займутся специалисты, однако жителям перед высадкой будет необходимо дать согласие на уход.
«Специалисты городского Центра озеленения обязательно обследуют предлагаемую территорию, чтобы решить, насколько она подходит для пересадки больших взрослых лип», — отметили в департамент городского хозяйства и ТЭК.
Присылать заявки необходимо до 15 июля на адрес электронной почты krd.mu-ozel@mail.ru либо почтой по адресу улица Мира, 72. Образец заявки можно скачать здесь.