В Краснодаре начался прием заявок на пересадку лип с улицы Московской

Власти Краснодара рассказали 10 июля, при каких условиях можно пересадить липу с улицы Московской, на которой планируется строительство новой трамвайной линии

Напомним, в феврале 2019 года жители Музыкального микрорайона Краснодара обратились к властям с просьбой продлить трамвайную линию до улицы Петра Метальникова. Мэрия заявила о готовности реализовать проект, и в январе 2020 года глава города Евгений Первышов сообщил , что возведение ветки хотят начать не позднее июля. Однако в начале июля строительство так и не началось, а власти города отметили , что пока не все участки, на которых предполагается новая ветка, перешли в собственность муниципалитета. Тогда же Первышов заявил, что к возведению линии хотят приступить до конца 2020 года.

Вместе с работами по продлению ветки решили пересадить 693 липы, которые находятся на месте будущего строительства. Деревья собираются переместить на участок улицы Петра Метальникова от Московской до Ростовского шоссе. Также 6 июля глава города предложил жителям Московского микрорайона подавать заявки на размещение в других местах. Он отмечал, что доставку организуют власти, после чего горожане смогут самостоятельно посадить липу и ухаживать за ней.

10 июля департамент городского хозяйства и ТЭК начал прием заявок. Отмечается, что жители Музыкального могут пересадить липы во двор своего дома либо на другую свободную территорию микрорайона.

В пресс-службе мэрии отметили, что пересадкой займутся специалисты, однако жителям перед высадкой будет необходимо дать согласие на уход .

«Специалисты городского Центра озеленения обязательно обследуют предлагаемую территорию, чтобы решить, насколько она подходит для пересадки больших взрослых лип», — отметили в департамент городского хозяйства и ТЭК.

Присылать заявки необходимо до 15 июля на адрес электронной почты krd.mu-ozel@mail.ru либо почтой по адресу улица Мира, 72. Образец заявки можно скачать здесь.