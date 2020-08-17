Разрешение на строительство трамвайной линии на улице Московской в Краснодаре хотят получить в сентябре

Краснодарский край

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Власти Краснодара 17 августа рассказали, как идет подготовка к строительству новой трамвайной линии на улице Московской

Напомним, в 2019 году жители Музыкального микрорайона Краснодара попросили власти продлить трамвайную ветку до улицы Петра Метальникова. Позже Верховный Суд вернул в собственность города 13 земельных участков под дорогой в районе улиц Московской и Петра Метальникова. Летом 2019 года власти Краснодара выделили деньги на проект, однако уточнили, что часть суммы придется просить у краевых властей.

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На аппаратном совещании в мэрии обсудили проект строительства новой трамвайной линии. По словам замдиректора департамента транспорта и дорожного хозяйства Галины Шешиной, документацию по планировке территории должны утвердить 19 августа.

«В настоящее время Краснодаркрайгосэкспертизой проводится государственная экспертиза проектной документации, достоверности определения сметной стоимости. Положительное заключение будет получено 1 сентября этого года», — добавила Шешина.

Она уточнила, что правовой департамент сейчас оформляет земельные участки в зоне предполагаемого строительства в бессрочное пользование. Разрешение на строительство планируют получить 15 сентября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

После получения положительного заключения в администрацию Краснодарского края направят предложение для предоставления денег из краевого бюджета на условиях софинансирования.

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Директор департамента архитектуры и градостроительства Владимир Цой отметил, что для обеспечения электроснабжения тяговой подстанции нужно скорректировать существующий проект планировки территории. Сейчас практически провели общественные обсуждения: комиссия рассмотрит их итоги и будет выходить на утверждение документов.

Музыкальный микрорайон Трамвай

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