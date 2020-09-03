Стало известно, что хотят сделать в краснодарском микрорайоне Черемушки за два года

Власти Краснодара 3 сентября рассказали, что сделают в микрорайоне Черемушки до 2022 года

Школы и детсады

Сейчас на территории гимназии № 92 по улице Пионерской, 38 строят новый корпус на 300 мест. Там будет актовый и спортивный залы, столовая и учебные классы. Работы планируют завершить уже в этом году.

На улице Воронежской, 47/В проектируют школу на 1,1 тыс. мест — проект хотят закончить в 2021 году. Также новый корпус на 300 мест проектируют на территории школы № 49 на улице Стасова, 167.

Также на улице Воронежской на участке площадью 12 га планируют построить школу-интернат, где будут заниматься 1,1 тыс. учеников, 600 из которых смогут жить там постоянно. Однако в мэрии не уточнили, когда именно возведут учебное заведение. В ближайшее время власти хотят разработать проект строительства дополнительного корпуса к детсаду № 121 на улице Старокубанской, 3.