Стало известно, что хотят сделать в краснодарском микрорайоне Черемушки за два года
Власти Краснодара 3 сентября рассказали, что сделают в микрорайоне Черемушки до 2022 года
Школы и детсады
Сейчас на территории гимназии № 92 по улице Пионерской, 38 строят новый корпус на 300 мест. Там будет актовый и спортивный залы, столовая и учебные классы. Работы планируют завершить уже в этом году.
На улице Воронежской, 47/В проектируют школу на 1,1 тыс. мест — проект хотят закончить в 2021 году. Также новый корпус на 300 мест проектируют на территории школы № 49 на улице Стасова, 167.
Также на улице Воронежской на участке площадью 12 га планируют построить школу-интернат, где будут заниматься 1,1 тыс. учеников, 600 из которых смогут жить там постоянно. Однако в мэрии не уточнили, когда именно возведут учебное заведение. В ближайшее время власти хотят разработать проект строительства дополнительного корпуса к детсаду № 121 на улице Старокубанской, 3.
Дороги
В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируют отремонтировать улицы:
- Селезнева от Новороссийской до Трамвайной;
- Маяковского от дома № 158 до Ключевой;
- Волжскую от Новороссийской до Селезнева.
Ремонт сетей и коммуникаций
Планируется до 2023 года полностью модернизировать 8,4 км работающей уже более 40 лет тепломагистрали в микрорайоне, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Напомним, ранее власти Краснодара рассказали, что планируют сделать за два года в Юбилейном, Фестивальном, Комсомольском микрорайонах и микрорайоне Гидростроителей.