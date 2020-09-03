Власти Краснодара рассказали о планах по развитию Комсомольского микрорайона в ближайшие два года

Краснодарский край

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Администрация Краснодара 2 сентября показала планы по развитию Комсомольского микрорайона до 2022 года

В 2021 году по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на Гидрострое планируют обновить дорогу на улице Симферопольской от Горького до Новороссийской. В 2022-м отремонтируют асфальт на улице Тюляева от Уральской до Сормовской. 

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» будут благоустраивать городской сад «Карасунский». Дизайн-проект подготовили специалисты МКУ «Центр озеленения и экологии», а сотрудники департамента архитектуры и градостроительства обсудили его с жителями микрорайона на семинарах. Сейчас проект находится на стадии доработки.

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В этом году в школе № 37 начали строить спортивную площадку для занятий на открытом воздухе. До конца ноября там появятся две прямые беговые дорожки по 100 метров, поле для мини-футбола, комбинированная зона для баскетбола и волейбола, гимнастическая зона с оборудованием для воркаута, зона прыжков в длину с ямой для песка и две полосы препятствий.

На территории школы № 20 завершили проектировать многофункциональный спортивный комплекс и передали документы на экспертизу. У школ № 20 и № 37 общий двор, поэтому заниматься там смогут учащиеся обоих образовательных учреждений, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2022 году планируется начать строительство дороги по улице 4-й проезд Тихорецкий от Тихорецкой до Лизы Чайкиной, которая станет частью нового транспортного коридора. Сейчас проектируют автомагистраль, которая свяжет улицы Тихорецкую, Володарского и федеральную трассу М-4 «Дон». Также построят подъезд к международному аэропорту Краснодара.

Ранее власти Краснодара представили планы развития Фестивального и Юбилейного микрорайонов, а также Гидростроя на ближайшие годы.

Благоустройство Дороги Краснодар Парки Строительство Школа

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