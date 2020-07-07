Мэр Краснодара: пересадка 700 деревьев на Московской начнется в конце сентября

Напомним, осенью 2020 года в Краснодаре планируют начать работы по продлению трамвайной линии на улице Московской. Ветку длиной 5 км планируют провести до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». В связи с этим власти города решили перенести 693 липы, которые сейчас растут на месте будущего строительства, на участок улицы Петра Метальникова от Московской до Ростовского шоссе. Работы собирались закончить в течение весны, однако из-за карантина они так и не были начаты.

6 июля пересадку деревьев обсудили на заседании в мэрии.

«Пересадка деревьев будет в конце сентября — начале октября. Она займет не один день. Это будет достаточно большой промежуток времени, когда мы начнем готовить ул. Московскую под строительство трамвайной линии», — заметил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Глава добавил, что деревья относительно возрастные, поэтому пересадка будет для них серьезным стрессом. По его словам, после того, как деревья посадят в новое место, им будет необходим постоянный полив и внесение удобрений.

Первышов добавил, что обсуждал этот вопрос с Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением и они готовы обеспечить уход деревьям:

«Кроме этого, необходимо принять заявки от жителей Музыкального микрорайона. Кто-то может выразить желание взять дерево и посадить его возле своего дома или на какой-то другой территории. Доставку мы сможем организовать. А дальше жильцы дома смогут посадить дерево, выполнять ежедневный уход и полив».