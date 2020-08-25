Мэрия Краснодара рассказала о плане по благоустройству Фестивального микрорайона в 2020-2021 году

25 августа стало известно, что планируют обновить в Фестивальном микрорайоне Краснодара в ближайшие два года

В 2021 году в микрорайоне планируют начать благоустройство по улице Образцова от Яна Полуяна до Симиренко. Проект предполагает реконструкцию проезжей части, тротуаров и уличного освещения, строительство ливневой канализации. Также планируется отремонтировать проезд Луговой на участке Рылеева до Гагарина.

В пресс-службе мэрии добавили, что «будет решаться вопрос модернизации» школ: лицея № 64 и гимназии № 72. Так, в 2022 году хотят начать проектирование нового корпуса первой школы — со спортивным и актовым залом, медблоком и отапливаемой переходной галереей между зданиями.

«Вдоль гимназии № 72 по улице Тургенева жители предлагают сделать зеленую зону на месте снесенных гаражей. Идея отличная, тем более, это муниципальная земля», — отметил в своем телеграме Евгений Первышов.

Сейчас прорабатывается вопрос создания такой зоны.

Ранее в Фестивальном микрорайоне ремонтировали улицы Тургенева, Красных Партизан, Герцена и другие. Также в этой части города приводили в порядок второстепенные улицы: Труда от Скорняжной до Гагарина, Карла Маркса от Красных Партизан до проспекта Красных Партизан, проезд Красных Партизан. Кроме того, в 2019 году благоустроили Гагаринский бульвар, Фестивальный и Майский скверы.