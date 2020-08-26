Власти Краснодара рассказали, что хотят сделать в микрорайоне Гидростроителей до 2022 года
Власти Краснодара 26 августа показали планы по развитию микрорайона Гидростроителей
Школы
В 2021 году в микрорайоне планируют достроить новый трехэтажный корпус на 400 мест на территории школы № 46 по улице Гидростроителей, 20. Там появится начальная школа с учебными классами, актовым и спортивным залами, пищеблоком, медицинским кабинетом, библиотекой и хореографическим залом. Также на территории сделают новый стадион.
В 2022 году планируют достроить школу на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей, 2/1.
«Проблема нехватки мест в школах и детских садах, переполненности образовательных учреждений копилась на Гидрострое на протяжении многих лет. Это одна из самых сложных территорий в плане дефицита социальных объектов, в том числе поликлиник. В последние годы благодаря поддержке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, краевым и федеральным программам она последовательно решается», — сказал первый вице-мэр Краснодара Виталий Косенко.
Детские сады
В первом квартале 2021 года начнет работать новый детский сад по улице Валерия Гассия, 6Д на 240 мест. В детсаду будут медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, залы для занятий физкультурой, музыкальных занятий, а также территория с игровыми площадками и теневыми навесами.
В тот же период после капитального ремонта откроется детский сад № 191 на 280 мест, который находится в бывшем здании школы искусств «Родник». В ближайшие полгора года в микрорайоне планируют начать строительство детсада на 80 мест на улице Автолюбителей, 6/2.
Поликлиника
В 2021 году продолжат проектирование поликлиники на проспекте имени Писателя Знаменского, 3. Когда проект разработают, он должен будет пройти госэкспертизу, после чего специалисты приступят к строительству. В результате в микрорайоне появится новая поликлиника на 300 посещений в смену.
Дороги и зеленые зоны
В 2021 году планируют благоустроить Николаевский бульвар площадью 15,5 га вдоль улицы Автолюбителей — от Трудовой Славы до садоводческого товарищества «Излучина Кубани». Зеленую зону выбрали местные жители на голосовании, которое проходило в феврале. Бульвар вошел в тройку лидеров, после чего началось проектирование. Там хотят сделать прогулочные и велосипедные дорожки, антивандальные тренажеры, секторы для общения и площадку для выгула собак.
Также отремонтируют улицу Благоева от дома № 7 до Мачуги, сделают тротуар на улице Автолюбителей от Мачуги до Гидростроителей, от остановки «Артезианская» до остановки «Кружевная» и далее до улицы им. Валерия Гассия.
В пресс-службе администрации Краснодара напомнили о планах построить трамвайную линию протяженностью 8,4 км с разворотным кольцом у ЖК «Мелодия».