РФС разрешил «Урожаю» переименоваться в «Кубань»
Исполком Российского футбольного союза 24 июля разрешил ФК «Урожай» сменить название на «Кубань»
Напомним, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом из-за долга в размере 288,4 млн рублей.
ФК «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. Позже стало известно, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей.
Читайте также:
В июне 2018 года был создан преемник «Кубани» — футбольный клуб «Урожай», который выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).
А болельщики ФК «Кубань» создали свой футбольник клуб, который выступал в чемпионате Краснодарского края. О том, как реанимировали «Кубань», можно прочитать здесь. Через год «Урожай» предложил воссозданному болельщиками футбольному клубу объединиться, однако те отказались.
В конце 2019 года стало известно, что кредиторы обанкроченного НАО «Футбольный клуб "Кубань"» одобрили использование слова «Кубань», если «Урожай» решит переименоваться.
Скандал на весь второй дивизион:
24 июля 2020 года в официальном телеграм-канале РФС сообщили, что исполком РФС разрешил «Урожаю» изменить название на «Кубань».
Решение было принято в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб "Кубань"» профессионального статуса по причинам, не связанным со спортивным результатом.
Все материалы по теме:
Читайте также
Заявление в Красноярский край, ржавая вода и отсутствие проб
Узнали, как жителям Школьного микрорайона возвращают питьевую воду в дома