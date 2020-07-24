РФС разрешил «Урожаю» переименоваться в «Кубань»

Напомним, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом из-за долга в размере 288,4 млн рублей.

ФК «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. Позже стало известно, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей.

В июне 2018 года был создан преемник «Кубани» — футбольный клуб «Урожай», который выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

А болельщики ФК «Кубань» создали свой футбольник клуб, который выступал в чемпионате Краснодарского края. О том, как реанимировали «Кубань», можно прочитать здесь. Через год «Урожай» предложил воссозданному болельщиками футбольному клубу объединиться, однако те отказались.

В конце 2019 года стало известно, что кредиторы обанкроченного НАО «Футбольный клуб "Кубань"» одобрили использование слова «Кубань», если «Урожай» решит переименоваться.