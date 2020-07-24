РФС разрешил «Урожаю» переименоваться в «Кубань»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Исполком Российского футбольного союза 24 июля разрешил ФК «Урожай» сменить название на «Кубань»

Напомним, в апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом из-за долга в размере 288,4 млн рублей.

ФК «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. Позже стало известно, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей.

Читайте также:

В июне 2018 года был создан преемник «Кубани» — футбольный клуб «Урожай», который выступал в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

А болельщики ФК «Кубань» создали свой футбольник клуб, который выступал в чемпионате Краснодарского края. О том, как реанимировали «Кубань», можно прочитать здесь. Через год «Урожай» предложил воссозданному болельщиками футбольному клубу объединиться, однако те отказались.

В конце 2019 года стало известно, что кредиторы обанкроченного НАО «Футбольный клуб "Кубань"» одобрили использование слова «Кубань», если «Урожай» решит переименоваться.

Скандал на весь второй дивизион:

24 июля 2020 года в официальном телеграм-канале РФС сообщили, что исполком РФС разрешил «Урожаю» изменить название на «Кубань».

Решение было принято в связи с истечением 24-месячного срока с момента утраты НАО «Футбольный клуб "Кубань"» профессионального статуса по причинам, не связанным со спортивным результатом.

РФС ФК «Кубань» ФК «Урожай» Футбол

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

РФС разрешил «Урожаю» переименоваться в «Кубань»
В Краснодаре пропала 18-летняя девушка с рыжими волосами
В Краснодаре охранник больницы обозвал пациента «псиной» и грозился сломать ему голову
В Сочи наказали водителя, который вышел из машины на скорости около 90 км/ч
Суд вынес приговор двум жителям Новороссийска, которые убили и ограбили знакомую
Для строительства Яблоновского моста в Краснодаре начали перекладывать коммуникации

Лента новостей

Статьи Партнерский

Инновационный центр для бизнеса

Для кого он и какие услуги предоставляет?

Статьи Партнерский

Как жажда жизни влияет на здоровье?

Посткарантинный тест

Заявление в Красноярский край, ржавая вода и отсутствие проб

Узнали, как жителям Школьного микрорайона возвращают питьевую воду в дома

Реклама на портале