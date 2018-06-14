Перонко объявил о переименовании «Кубани» в «Урожай»

Краснодарская краевая федерация футбола подписала заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 клубу «Урожай». Об этом сообщил глава федерации Иван Перонко

«Вчера мы подписали заявку на участие в ПФЛ, команда будет называться "Урожай". Именно "Урожай", так клуб зарегистрировался в краевой федерации футбола», — цитирует Перонко «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, ранее вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что «Кубань» будет называться «Екатеринодар».

Для комментариев Долуда оказался недоступен.

В мае РФС отказал «Кубани» в выдаче лицензии на участие в первенстве Футбольной национальной лиги в сезоне-2018/19 из-за финансовых проблем.