Перонко объявил о переименовании «Кубани» в «Урожай»
Краснодарская краевая федерация футбола подписала заявку на участие в первенстве ПФЛ сезона-2018/19 клубу «Урожай». Об этом сообщил глава федерации Иван Перонко
«Вчера мы подписали заявку на участие в ПФЛ, команда будет называться "Урожай". Именно "Урожай", так клуб зарегистрировался в краевой федерации футбола», — цитирует Перонко «Р-Спорт».
Как сообщали Юга.ру, ранее вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда сообщил, что «Кубань» будет называться «Екатеринодар».
Для комментариев Долуда оказался недоступен.
В мае РФС отказал «Кубани» в выдаче лицензии на участие в первенстве Футбольной национальной лиги в сезоне-2018/19 из-за финансовых проблем.
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В апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании клуба банкротом со ссылкой на долг в размере 288,4 млн рублей. В июне вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в клубе и назначил временного управляющего.
В мае прошлого года гендиректор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что клуб ждет реорганизация, однако суд запрещал клубу проводить процедуру. В конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право выступать в российских чемпионатах.
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