«Кубань» сыграла вничью с «Томью» в последнем матче сезона

«Кубань» 12 мая провела матч заключительного, 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги против «Томи»

Игра прошла на стадионе желто-зеленых и завершилась вничью — 3:3.

К середине первого тайма желто-зеленые забили три мяча — отличились Накита Маляров (9), Азат Байрыев (17) и Владимир Обухов (21), однако на 37-й минуте «Томь» отыграла один гол — мяч рикошетом отлетел от хавбека «Кубани» Олега Олейника и попал в ворота Юрия Дюдина. В первой половине второго тайма благодаря голам Азора Санаи (57) и Анте Пульича (65) гости сравняли счет.

Команда Евгения Калешина набрала 49 очков и завершила сезон на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ. «Томь» благодаря этой ничьей оторвалась на одно очко от зоны вылета. Лидерами турнира стали «Оренбург» и «Крылья Советов», в зону стыков попали «Енисей» и «Тамбов».

Как сообщали Юга.ру, прошлый сезон «Кубань» завершила на седьмом месте.