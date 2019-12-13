«Урожаю» разрешили переименоваться в ФК «Кубань»

Краснодарский край

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Кредиторы 12 декабря разрешили переименовать краснодарский футбольный клуб «Урожай» обратно в «Кубань»

Кредиторы обанкроченного НАО «Футбольный клуб "Кубань"» одобрили использование слова «Кубань», если «Урожай» решит переименоваться, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

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Напомним, футбольный клуб «Кубань» после сезона-2017/18 не получил лицензию РФС на следующий сезон и прекратил существование. Вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, курирующий клуб, заявил, что долг «Кубани» составляет 2,5 млрд рублей. В начале мая 2018 года арбитраж начал процедуру наблюдения в футбольном клубе и назначил временного управляющего.

В июне 2018-го был создан преемник «Кубани» — футбольный клуб «Урожай», а в августе болельщики и ветераны команды создали свой любительский ФК «Кубань».

В июне этого года «Урожай» предложил «Кубани» объединиться, однако болельщики любительского клуба отказались. Спортивный директор, капитан и играющий тренер «Кубани» Станислав Лысенко перешел в «Урожай» на должность генерального директора, но при этом остался в составе правления «Кубани».

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