МВД возбудило первое в России дело о договорном матче. Под подозрением — скандальный матч «Чайка» — «Черноморец»

Следователи МВД РФ возбудили уголовное дело по результатам майского матча ПФЛ между «Чайкой» из Песчанокопского и новороссийским «Черноморцем»

Что было не так с матчем? Лидер зоны «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги ФК «Чайка» 13 мая принимал на своем поле идущего четвертым в турнирной таблице чемпионата «Черноморца». Новороссийцы забили первыми, а затем удерживали ничейный счет до 72-й минуты встречи. В концовке футболисты «Чайки» забили два мяча и довели матч до победы — 3:1.

Эти последние голы вызвали подозрения у футбольного сообщества, а гендиректор краснодарского «Урожая», который боролся с «Чайкой» за выход в ФНЛ, Дмитрий Градиленко заявил, что матч носил неспортивный характер . Его поддержал футбольный агент Джамал Акаев и и наставник «Химок» Игорь Шалимов. Они назвали подозрительными действия игроков «Черноморца».

Как отреагировали в ПФЛ и РФС? 14 мая Профессиональная футбольная лига пообещала незамедлительно разобраться с матчем, заявив, что не упускает вещей, связанных с несоблюдением принципов честной игры.

А на следующий день, 15 мая, президент РФС Александр Дюков прямо заявил по поводу матча, что у союза «есть основания полагать, что его результат — неспортивный».

«РФС направил заявление в МВД, и просим министерство также провести соответствующую проверку. Мы будем жестко бороться с договорными матчами и попытками влиять на результат», — сказал Дюков.

Что произошло потом? Первым, в чей адрес были направлены санкции РФС, оказался гендиректор «Урожая» Градиленко, который первым же открыто возмутился игре. Его отстранили на год за «оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча». Перед этим появилась информация, что «Урожай» был готов заплатить футболистам «Черноморца» 500 тыс. рублей в качестве премии за ничью или победу над «Чайкой». Спортивный директор новороссийцев Владимир Бут тогда подтвердил информацию о премии, отметив, что финансовое стимулирование не запрещено.

Однако 7 июня Контрольно-дисциплинарный комитет РФС постановил, что Градиленко и главный тренер «Черноморца» Хазрет Дышеков пытались незаконно повлиять на исход матча.

Кроме того, трех защитников «Черноморца» Пуляева, Резникова и Юдина отстранили от футбольной деятельности на три года по этой же статье (об оказании воздействия с целью влияния на результат матча). По предположительным данным КДК, они могли получить вознаграждение от 1 до 2 млн рублей за сдачу матча от неустановленных лиц (то есть этим игрокам пообещали за поражение сумму, превышающую предложенные Градиленко в 500 тыс. рублей за победу, и они предпочли проиграть).

Результат встречи не был аннулирован, поскольку вина «Чайки» не была установлена.

Чем закончилось расследование (на самом деле, еще не закончилось)? 22 августа стало известно, что следователи МВД возбудили уголовное дело по факту матча по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ (Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования), передает ТАСС. В ведомстве сообщили, что в рамках предварительного расследования сотрудники ФСБ и МВД провели в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд, а также иных лиц, возможно, причастных к совершению данного преступления.

«Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба "Черноморец" будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий», — добавили в МВД.

РИА «Новости» назвали это дело первым, возбужденным по этой статье в России.

Что говорят сами клубы? ФК «Чайка» подтвердил проведенные в своем офисе обыски, при этом заявив, что МВД не предъявляло документов, свидетельствующих о подозрениях в организации ставок на матчи с участием клуба.

«О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК "Чайка" в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось», — сообщается на официальном сайте клуба.

[Также 22 августа стало известно, что генеральный директор «Чайки» покинул команду. В интервью Sport 24 он рассказал, что прекратил отношения с клубом 24 июля.]

В пресс-службе администрации Новороссийска, которая является владельцем «Черноморца», сообщили РИА «Новости», что офис клуба работает в штатном режиме, все действующие футболисты и тренерский штаб клуба находятся в городе и готовятся к следующей игре.

«Комментарии по поводу следственных действий, которые проводят соответствующие органы, можно будет давать только после их окончания и вынесения судебного акта», — добавили в пресс-службе.



[До этого агентство со ссылкой на источник сообщало, что главного тренера и нескольких футболистов «Черноморца» в связи с уголовным делом повезли к следователю в Москву. Позже вышло опровержение от мэрии.]