Скандал на весь второй дивизион: лидеры ПФЛ «Урожай» и «Чайка» обвиняют друг друга в договорных матчах

Между командами зоны «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги в конце сезона-2018/19 произошел громкий скандал. Генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко 14 мая заявил, что состоявшийся 13 мая матч между «Чайкой» из Песчанокопского и новороссийским «Черноморцем» носил неспортивный характер. «13.05.19 ФК Чайка — ФК Черноморец. Гости, которые не пропустили в последних 4 матчах ни одного мяча, неожиданно разучились играть строго в обороне. Посмотрите и оставьте комментарий», — написал Градиленко в своем инстаграме.

«Урожай» и «Чайка» являются лидерами зоны «Юг». Обе команды ведут борьбу за первое место, дающее путевку в ФНЛ. 13 мая «Чайка» на своем поле принимала идущий на четвертом месте «Черноморец». Новороссийцы забили первыми, а затем удерживали ничейный счет до 72-й минуты встречи. В концовке футболисты «Чайки» забили два мяча и довели матч до победы — 3:1. Именно эти голы вызвали подозрения у руководителя «Урожая». Позже в интервью изданию «Спорт-Экспресс» Градиленко повторил свои подозрения: «Я же не с Луны свалился, я смотрел, как играли футболисты. Движения некоторых игроков показались мне подозрительными. К "Чайке" вопросов никаких нет. Вопрос в том, что некоторые футболисты упираются до конца, а некоторые — бегут в оборону трусцой. Например, если будете смотреть третий гол "Чайки", обратите внимание на то, по какой траектории бежал защитник "Черноморца", как он старался догнать футболиста "Чайки". Может быть, этот футболист устал, кто знает? Тем более, у него вчера был день рождения. Может, он начал отмечать с утра и ему не хватило сил в концовке матча?».

Дмитрия Градиленко поддержал футбольный агент Джамал Акаев, написал в комментариях, что матч не носит спортивного характера. «Неестественные движения и странные расположения игроков на поле дают большую пищу для размышления. Может, парни в синем вдруг решили проецировать шекспировское "All the world's a stage, And all the men and women merely players" на футбольное поле и решили, что они не футболисты, а актеры, тем самым объединив в себе худшие качества, свойственные двум профессиям».

На следующий день после матча в инстаграме 2liga_ было опубликовано видео победного гола нападающего «Чайки» Александра Подбельцева с подписью: «Из параллельной вселенной матч. Смотрим матч фаворита, счет 1:1, 20 минут до конца игры. Почему же букмекер дает 1.18 на победу хозяев? Арбитр сработал красиво, пенальти поставил, но вот незадача — промах. 1.09 на победу хозяев после промаха с точки. Что же должно было случиться? Смотрим видео».

Пониженные ставки на победу одной из команд обычно означают, что букмекеры практически не сомневаются в победе этой команды и специально снижают коэффициенты, чтобы не потерять свои деньги. То есть даже при ничейном счете букмекеры были практически уверены в победе «Чайки».

Издание «Спорт день за днем» 14 мая написало, что «Урожай» был готов заплатить футболистам «Черноморца» 500 тыс. рублей в качестве премии за ничью или победу над «Чайкой». «Пацаны собрались, начали биться в первом тайме, забили, потом 1:1, а в перерыве "Чайка" пошла к тренеру "Черноморца". Видимо, были свои подвязки. И сказали: "Давайте мы перебиваем сумму. Сколько у тебя там есть "рабочих"?" И он взял четыре-пять игроков. Во втором тайме они взяли деньги от "Чайки", и эти четыре-пять человек сработали», — объясняет ситуацию анонимный источник издания.

Спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут подтвердил информацию о премии, которую его команде предлагал «Урожай», но высказал сомнения в том, что «Чайка» могла перекупить это предложение. «Я знаю, что нашим игрокам было объявлено о денежном премировании, если мы сыграем вничью или обыграем "Чайку". Но у нас, насколько я знаю, финансовое стимулирование не запрещено. Во время игры я был наверху на ВИП-трибуне с Андреем [Чайкой — президентом ФК «Чайка» — Юга.ру], и что там происходило внизу, я не знаю. Но в то, что "Чайка" перекупила предложение "Урожая", мне мало верится, это какой-то бред», — заявил Бут «Спорт-Экспрессу».

Бывший главный тренер «Краснодара» и нынешний наставник «Химок» Игорь Шалимов в комментариях к посту Дмитрия Градиленко в инстаграме предложил принять самые радикальные меры: «Надо собрать комитет по продажным матчам в ПФЛ из 5 человек! Если 3 из 5 скажут, что договорняк, то снять 3 очка, но чайка уже прилетела! И какие предложения у Урожая, ну и у ПФЛ?».

После этого Шалимов вступил в дискуссию с пользователем ch.vi.talii, который попросил его высказать мнение о нескольких матчах.

Нападающий «Чайки» Александр Подбельцев, забивший победный гол «Черноморцу», не только отрицал обвинения в нечестной игре, но и обвинил «Урожай» в подкупе игроков других клубов. «"Черноморец" — наш конкурент, мы с ними в контрах были всегда. Они в принципе сдать не могли. Это бред! Мы выиграли закономерно, — рассказал футболист изданию Sports.ru. — Посмотрите все матчи "Урожая", как они проходят своих соперников. Почти в каждом матче пенальти. И голы в дополнительное время — даже когда время закончилось — судья ждет гола. Посмотрите матч "Урожай" — "Ангушт", когда игрок "Ангушта" целенаправленно сбивает соперника! Просто посмотрите матчи. И посмотрите наши. О какой сдаче идет речь? Вы что? Это цирк. Мы хотим выйти по спортивному принципу. Ко мне игроки других команд подходят и говорят, что "Урожай" подвез им деньги, что выходили на их руководство. У нас президент очень важный и ответственный человек. Мы его уважаем, он никогда не пойдет на такое. Люди в комментариях, Шалимов... Это все друзья Градиленко и Писарева [главный тренер ФК «Урожай» — Юга.ру]. Им важно, чтобы они вышли любыми путями».

Профессиональная футбольная лига пообещала незамедлительно разобраться со странным матчем. «По поводу матча "Чайки" и "Черноморца" комментарии будут даваться обстоятельные, а не поверхностные. Мы в рабочем порядке все изучим. Лига всегда активно участвует в рассмотрении возникающих ситуаций. Мы не упускаем вещей, связанных с несоблюдением принципов честной игры», — прокомментировал ситуацию «Чемпионату» президент ПФЛ Андрей Соколов.