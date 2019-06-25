Любительский ФК «Кубань» отказался объединяться с «Урожаем»

Собрание по этом вопросу было назначено на 23 июня. На нем по итогам голосования было решено отклонить предложение об объединении, а также с голосования был снят вопрос о рассмотрении «Урожая» правопреемником желто-зеленых. Кроме того, болельщики решили отклонить возможное участие футболистов в матчах за две команды — «Урожай» и «Кубань».

Помимо этого, еще до встречи болельщиков стало известно, что спортивный директор, капитан и играющий тренер «Кубани» Станислав Лысенко стал генеральным директором «Урожая». Об этом было объявлено 21 июня на сайте клуба. При этом, из итогов собрания, прошедшего 23 июня, следует, что Лысенко станется в составе правления «Кубани».