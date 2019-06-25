Любительский ФК «Кубань» отказался объединяться с «Урожаем»
Воссозданный болельщиками футбольный клуб «Кубань» 23 июня рассмотрел предложение «Урожая» о сотрудничестве
8 июня стало известно, что «Кубань», выступающая в чемпионатах на уровне Краснодарского края, получила от клуба ПФЛ краснодарского «Урожая» предложение об объединении команд.
Собрание по этом вопросу было назначено на 23 июня. На нем по итогам голосования было решено отклонить предложение об объединении, а также с голосования был снят вопрос о рассмотрении «Урожая» правопреемником желто-зеленых. Кроме того, болельщики решили отклонить возможное участие футболистов в матчах за две команды — «Урожай» и «Кубань».
Помимо этого, еще до встречи болельщиков стало известно, что спортивный директор, капитан и играющий тренер «Кубани» Станислав Лысенко стал генеральным директором «Урожая». Об этом было объявлено 21 июня на сайте клуба. При этом, из итогов собрания, прошедшего 23 июня, следует, что Лысенко станется в составе правления «Кубани».
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«Пожелать успехов Лысенко С.А. в работе генеральным директором профессионального футбольного клуба и такого же активного участия в деятельности КРОО в статусе члена Правления», — говорится в публикации на сайте «Кубани».
Также болельщики одобрили решение о сокращении статьи расходов по тренировочным полям с возможностью проводить тренировки на базе ФК «Кубань».
Как сообщали Юга.ру, созданный вместо обанкротившейся «Кубани» «Урожай» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в зоне «Юг» первенства ПФЛ и не смог выйти в Первый дивизион.
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