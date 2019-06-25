Любительский ФК «Кубань» отказался объединяться с «Урожаем»

Краснодарский край

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Воссозданный болельщиками футбольный клуб «Кубань» 23 июня рассмотрел предложение «Урожая» о сотрудничестве

8 июня стало известно, что «Кубань», выступающая в чемпионатах на уровне Краснодарского края, получила от клуба ПФЛ краснодарского «Урожая» предложение об объединении команд. 

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Собрание по этом вопросу было назначено на 23 июня. На нем по итогам голосования было решено отклонить предложение об объединении, а также с голосования был снят вопрос о рассмотрении «Урожая» правопреемником желто-зеленых. Кроме того, болельщики решили отклонить возможное участие футболистов в матчах за две команды — «Урожай» и «Кубань».

Помимо этого, еще до встречи болельщиков стало известно, что спортивный директор, капитан и играющий тренер «Кубани» Станислав Лысенко стал генеральным директором «Урожая». Об этом было объявлено 21 июня на сайте клуба. При этом, из итогов собрания, прошедшего 23 июня, следует, что Лысенко станется в составе правления «Кубани».

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«Пожелать успехов Лысенко С.А. в работе генеральным директором профессионального футбольного клуба и такого же активного участия в деятельности КРОО в статусе члена Правления», — говорится в публикации на сайте «Кубани».

Также болельщики одобрили решение о сокращении статьи расходов по тренировочным полям с возможностью проводить тренировки на базе ФК «Кубань».

Как сообщали Юга.ру, созданный вместо обанкротившейся «Кубани» «Урожай» по итогам сезона-2018/19 занял второе место в зоне «Юг» первенства ПФЛ и не смог выйти в Первый дивизион. 

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В конце сезона гендиректор желто-зеленых Дмитрий Градиленко обвинил лидера таблицы ростовскую «Чайку» в договоных матчах, после чего Контрольно-дисциплинарный комитет РФС запретил ему в течение года заниматься деятельностью, связанную с футболом.

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