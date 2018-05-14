РФС не дал лицензию ФК «Кубань» на сезон-2018/19

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Кубань» не получил лицензию на сезон-2018/19 от Российского футбольного союза

Об этом порталу «Чемпионат.com» сообщил глава отдела лицензирования РФС Евгений Летин .Также РФС отказал в выдаче лицензии еще нескольким клубам ФНЛ — владивостокскому «Лучу-Энергии», калининградской «Балтике», воронежскому «Факелу», астраханскому «Волгарю», «Оренбургу», самарским «Крыльям Советов», красноярскому «Енисею» и «Тамбову». «Луч-Энергия» и «Факел» по итогам сезона вылетели в ПФЛ, а «Оренбург» и «Крылья Советов» вышли в РФПЛ. «Енисей» и «Тамбов» примут участие в переходных матчах за право участвовать в РФПЛ.

Заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования состоится 30 мая.

Как сообщали Юга.ру, «Кубань» завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнирной таблице ФНЛ.

В начале мая арбитражный суд Краснодарского края начал процедуру наблюдения в отношении «Кубани». В апреле 2017 года инспекция ФНС подала заявление в краевой арбитражный суд о признании «Кубани» банкротом, а в конце апреля 2018-го суд разрешил НАО «ФК "Кубань"» провести реорганизацию и стать юрлицом, чтобы сохранить право играть в российских чемпионатах.

РФС ФК «Кубань» Футбол
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