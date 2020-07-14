Ожидание и реальность. Что ответило министерство ТЭК и ЖКХ на вопросы о введенном на Кубани раздельном сборе пластика

Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края 13 июля прислало ответ на запрос портала Юга.ру о раздельном сборе пластика, который ввели в регионе 1 июля

Напомним, 1 января 2019 года в России стартовала активная фаза мусорной реформы. Ее решили провести для того, чтобы ликвидировать стихийные свалки, а также ввести раздельный сбор мусора и постепенно увеличить мощности по его переработке.

Однако во время масштабной перестройки системы обращения с отходами регионы встретились с различными проблемами — от определения тарифов на вывоз до создания новых предприятий по переработке. В конце 2019 года стало известно, что Краснодарский край провалил мусорную реформу. По данным министерства ТЭК и ЖКХ, все усложнялось тем, что в регионе не хватает лицензированных полигонов, а часть региональных операторов отказалась от выполнения обязательств. Сообщалось, что в 2020 году Кубань продолжит переход на новую систему. 24 декабря 2019 года в министерстве ТЭК и ЖКХ заявили, что все муниципальные образования края начнут переход на раздельный сбор пластика с нового года. Однако уже в феврале 2020-го губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что первый этап по раздельному сбору пластика начнется 1 июля. Глава региона отметил, что для этих целей в дальнейшем планируется построить перерабатывающие заводы.

28 июня портал Юга.ру направил запрос в краевое министерство ТЭК и ЖКХ, чтобы узнать, какие изменения в обращении с отходами планируются в крае с 1 июля. Спустя две недели, несколько звонков и напоминаний редакция получила официальный ответ. Предполагалось, что в министерстве ответят на все 12 вопросов из запроса и что после этого новая система обращения станет более прозрачной и понятной. Однако в ведомстве дали ответы только на 3 вопроса, но и они выглядят не совсем так, как ожидалось . 14 июля портал Юга.ру предложил министерству еще раз подготовить комментарии по оставшимся вопросам для будущей публикации. В пресс-службе в ответ на это заявили, что «какие-то сведения могут появиться через 2-3 месяца» и «пока это все», что есть. «Госпрограммы, которая бы финансировала строительство таких предприятий [заводов по переработке пластика — Юга.ру] — нет. Существующие сейчас — частники, но мы о них не знаем», — добавили в пресс-службе. Редакция публикует свои вопросы и ответы на некоторые из них, а также те ответы, которые можно было ожидать в комментарии от профильного ведомства.

1. Сколько контейнеров для раздельного сбора пластика установлено в настоящий момент на территории Краснодарского края? Какого ответа можно было ожидать : На территории края установлено столько-то контейнеров для раздельного сбора пластика вот с такой разбивкой по районам. Какой ответ мы получили в реальности : Муниципальными образованиями Краснодарского края подготовлены «дорожные карты» по внедрению I этапа раздельного накопления отходов на вверенной территории, разработаны соответствующие муниципальные программы, с региональными операторами по обращению с ТКО, согласованы места размещения контейнеров для раздельного накопления отходов. На сегодняшний день на территориях муниципальных образований уже установлено порядка 1844 контейнеров для раздельного накопления отходов. Рядом муниципальных образований осуществлена закупка таких контейнеров. Также в министерстве сообщили о количестве контейнеров для сбора пластика (либо раздельного сбора ТКО) в следующих районах: Краснодар и Динской район — 338;

Северский район — ведется работа по установке 18 контейнеров для раздельного сбора ТКО;

Сочи — 798;

Анапа — заключены контракты на строительство 36 контейнерных площадок с ООО «Ремонтно-строительное учреждение»;

Новокубанский район — запланировано внедрение раздельного накопления ТКО через привлечение индивидуального предпринимателя, занимающегося лицензированной деятельностью по сбору и сбыту вторичного сырья (бумага и пластик);

Красноармейский район — 150;

Ленинградский район — 17;

Тимашевский район — 53;

Калининский район — 60;

Славянский район — 48;

Ейский район — 9;

Новопокровский район — 1;

Белореченский район — разработана дорожная карта по внедрению раздельного накопления отходов на территории района. Планируется разместить специалные контейнеры на 88 площадках. В министерстве не дали информацию по другим районам края, а по Новороссийску сообщили данные, не имеющие отношения к вопросу — о баках по сбору опасных отходов.

2. Каким образом осуществляется информирование жителей региона о наличии контейнеров для раздельного сбора пластика?

Какого ответа можно было ожидать: Возле домов/на информационных стендах/информационных досках внутри подъездов размещают информацию о появившихся контейнерах. Контейнеры приводят к единому стилю и оснащают яркими обозначениями с крупной надписью, на баки приклеивают листовки с разъяснением о видах пластика, которые туда можно бросать. Какой ответ мы получили в реальности: в Краснодаре проходят просветительские мероприятия о раздельном сборе ТКО в школах и детсадах, раздаются листовки, планируется изготовление видеороликов для трансляции в СМИ, общественном транспорте;

проходят просветительские мероприятия о раздельном сборе ТКО в школах и детсадах, раздаются листовки, планируется изготовление видеороликов для трансляции в СМИ, общественном транспорте; в Северском районе на сайтах района, соцсетях и интернете опубликованы ролики о сути реформы, информация размещена также на информационных досках территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и других;

на сайтах района, соцсетях и интернете опубликованы ролики о сути реформы, информация размещена также на информационных досках территориальных общественных самоуправлений (ТОС) и других; в Каневском районе проходят субботники, просветительские мероприятия о необходимости правильного обращения с ТКО и сходы с председателями ТОС. Распространили более 1,2 тыс. флаеров, в СМИ разместили более 180 информационных материалов;

проходят субботники, просветительские мероприятия о необходимости правильного обращения с ТКО и сходы с председателями ТОС. Распространили более 1,2 тыс. флаеров, в СМИ разместили более 180 информационных материалов; в Новороссийске в СМИ разместили 9 видео и 27 публикаций о раздельном накоплении ТКО, на стендах около домов разместили 1 тыс. 60 листовок, призывающих к субботнику;

в СМИ разместили 9 видео и 27 публикаций о раздельном накоплении ТКО, на стендах около домов разместили 1 тыс. 60 листовок, призывающих к субботнику; в Красноармейском районе распространили 7 тыс. 372 тематических материала, на официальном сайте есть информация о вреде полиэтиленовых пакетов в пользу биоразлагаемой тары и упаковок. В СМИ осуществляется информационная пропаганда правил обращения с ТКО;

распространили 7 тыс. 372 тематических материала, на официальном сайте есть информация о вреде полиэтиленовых пакетов в пользу биоразлагаемой тары и упаковок. В СМИ осуществляется информационная пропаганда правил обращения с ТКО; в Анапе через ТОСы распространили тысячу листовок об отказе от полиэтиленовых пакетов в пользу биоразлагаемой тары и упаковок. В СМИ осуществляется пропаганда правил обращения с ТКО;

через ТОСы распространили тысячу листовок об отказе от полиэтиленовых пакетов в пользу биоразлагаемой тары и упаковок. В СМИ осуществляется пропаганда правил обращения с ТКО; в Павловском районе распространяются по тысяче информационных материалов в квартал;

распространяются по тысяче информационных материалов в квартал; в Тимашевском районе информируют население о раздельном сборе на сайте администрации;

информируют население о раздельном сборе на сайте администрации; в Брюховецком районе ведется работа по разработке и распространению информационных материалов среди граждан по правилам обращения с ТКО. На сайте администрации опубликовано 2 статьи о развитии системы обращения с отходами;

ведется работа по разработке и распространению информационных материалов среди граждан по правилам обращения с ТКО. На сайте администрации опубликовано 2 статьи о развитии системы обращения с отходами; в Славянском районе распространяют листовки в 315 домах и 15 административных зданиях района. В СМИ и на сайте администрации района опубликовали статью о сути реформы;

распространяют листовки в 315 домах и 15 административных зданиях района. В СМИ и на сайте администрации района опубликовали статью о сути реформы; в Ейском районе в детсадах провели мероприятия «Вторая жизнь пластиковой упаковки», «Разделяй вместе с нами», «Школы за раздельный сбор отходов»;

в детсадах провели мероприятия «Вторая жизнь пластиковой упаковки», «Разделяй вместе с нами», «Школы за раздельный сбор отходов»; в Новопокровском районе проводится информационная работа в социальных сетях и на официальных сайтах, распространено 500 листовок среди населения;

проводится информационная работа в социальных сетях и на официальных сайтах, распространено 500 листовок среди населения; в образовательных учреждениях Белореченского района проводят субботники, эко-квесты, мастер-классы, зеленые акции, которые освещают в соцсетях и на сайте администрации района. Также есть добровольческое движение по озеленению и очистке от мусора. В Белореченске стоят 5 уличных пилонов с информацией о раздельном накоплении отходов. Распространено 3 тыс. флаеров.

3. Какие компании займутся переработкой собранного в регионе пластика?

Какого ответа можно было ожидать : В следующих районах переработкой пластика займутся такие-то компании, в оставшихся районах до конца 2020 года выберут организации, которые будут заниматься переработкой пластика. В таком-то районе вопрос стоит наиболее остро, там пока нет компаний, которые достаточно оснащены и смогут без вреда окружающей среде производить переработку.

Какой ответ мы получили в реальности: В министерстве ответили, что в Северском районе предприятие ООО «Кубаньпродукт» с января 2020 года осуществляет прием ТКО по фракциям: гофрокартон, пластик, алюминий. По другим районам ответ не дали.