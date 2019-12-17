Кубань перенесла на год реализацию мусорной реформы

«Это те регионы, которые до 1 января не выполнили требование закона, и еще в 2020 году будут заниматься своими процедурами (переходом на новую систему обращения с ТКО — Юга.ру)», — отметил директор департамента Российского экологического оператора (РЭО) Андрей Лаптев, выступая 17 декабря на форуме «Чистая страна», передает РИА «Новости» .

В начале декабря стало известно, что Кубань вошла в число регионов , проваливших мусорную реформу. Всего таких регионов восемь.

В 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке.

Ранее власти Кубани разработали схему зонирования, край был поделен на 11 территорий обслуживания региональных операторов, затем срок реализации реформы перенесли на 1 января 2020 года из-за высокой доли транспортных расходов, которые составляли 80% тарифа. В 2019 году планировалось разработать новую схему зонирования.

Сегодня же заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства края Андрей Киселев сообщил, что корректировку схемы зонирования для определения территорий обслуживания региональными операторами перенесли на 2020 год из-за недостатка лицензированных полигонов и отказа операторов от выполнения обязательств.

«Самым острым на данный момент для Краснодарского края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов. Ряд отобранных ранее региональных операторов в течение 2019 года отказались от своих обязательств. Для запуска "мусорной реформы" на территории Краснодарского края с 1 января 2020 года приняты решения назначить региональных операторов по пустующим зонам. Вопрос укрупнения зон деятельности региональных операторов будет происходить в рамках корректировки территориальной схемы обращения с отходами и дальнейшим проведением новых конкурсных отборов региональных операторов в 2020 году», — цитирует Киселева ТАСС.

По данным ведомства, на территории региона работают 13 лицензированных полигонов. Для решения проблемы регион также сформировал перечень дополнительных полигонов, которые, в соответствии с федеральным законом, до 2023 года могут использоваться для размещения отходов без проведения процедуры лицензирования, в него вошли 29 объектов.

По словам замминистра, на данный момент в регионе определены девять из 11 региональных операторов, по двум оставшимся в ближайшее время планируется заключить соглашения с компаниями, пожелавшими выступить в качестве операторов.

Напомним, цель новой системы — уменьшение захоронения мусора и увеличение до 60% доли, которая идет на переработку. Губернатор Вениамин Кондратьев еще в марте предрекал дефицит лицензированных мусорных полигонов на Кубани.