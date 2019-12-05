Краснодарский край провалил мусорную реформу

Кубань вошла в число регионов, которые не успеют перейти на новую систему обращения с отходами до начала 2020 года

Читайте также: Кондратьев предрек дефицит лицензированных мусорных полигонов на Кубани

Об этом 4 декабря в Совете Федерации заявил заместитель главы «Российского экологического оператора» (головной компании по управлению отходами) Алексей Макрушин. «Мы видим риски, что восемь регионов не успеют до конца года перейти на новую систему: это Владимирская, Курганская, Ульяновская, Саратовская области, Еврейская автономная область, Камчатский, Краснодарский и Хабаровский края», — цитирует Макрушина ТАСС. Также замглавы РЭО рассказал, что 18 регионов еще не полностью перешли на новую систему по обращению с отходами, а около 20 региональных операторов могут обанкротиться из-за низкой собираемости платежей и больших долгов.

Что такое «Мусорная реформа»? С 1 января 2019 года в России изменились правила обращения с отходами. Цель «мусорной реформы» — уменьшить число свалок, сделать обращение с отходами более современным и увеличить количество мусора, который будет идти на переработку. Реформа переводит ответственность за вывоз мусора от мелких компаний к крупным региональным операторам, которых выбирают по конкурсу власти субъектов РФ. Кроме того, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) стала отдельной строкой в квитанциях. Согласно плану, все без исключения отходы будут проходить через мусоросортировочные заводы, после которых сырье будут отправлять на переработку для вторичного использования. К 2024 году в России планируют перерабатывать 36% бытового мусора. В 2019 году этот показатель составлял 7%.

Какие проблемы с мусором были в Краснодаре? В ноябре 2016 года Правительство РФ утвердило новые правила сбора твердых коммунальных отходов. Все действия с мусором должны производить региональные операторы на основании договора, заключенного с потребителями. В Краснодаре и Динском районе с 1 марта 2017 года отходы стала собирать только «Мусороуборочная компания», которая выиграла конкурс и подписала соглашение с министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края на десять лет. Однако из-за недостатка у компании средств в городе возник мусорный коллапс. На уборку мусора в администрации Краснодара дважды выделяли средства — 50 млн и 100 млн рублей. Деньги пришлось выделять из-за того, что жители города выбрасывают больше, чем предусматривает договор с мусороуборочной компанией, в который входит вывоз только того мусора, который находится в контейнерах — уборка контейнерных площадок и крупногабаритных отходов не предусматривается. Расходы на вывоз излишков приходилось «тушить» из бюджета.

Читайте также: В России сделают публичными данные о перемещении мусора между регионами