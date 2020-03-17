На Кубани планируют потратить 8 млрд рублей на реформу обращения с отходами

В крае планируют реконструировать полигоны в Белореченске, Новороссийске и Тимашевске, всего власти хотят построить семь межниципальных полигонов с сортировочными линиями. Также предполагается строительство заводов по переработке отходов резины, стекла, пластмассы и бумаги.

Ежегодно в регионе производится 2,5 млн тонн мусора, при этом перерабатывается только 10%. Остальной мусор захоранивается, зачастую это делается на лицензированных свалках, отметили 16 марта в краевом министерстве ТЭК и ЖКХ.

Сейчас на Кубани действуют 11 зон, в 2020 году, согласно новой территориальной схеме, их должно стать пять. Предполагается, что на каждой из них будет работать отдельный региональный оператор. Власти считают, что таким образом зоны укрупнятся и контроль за ними будет улучшен.

На реформу планируют потратить 8 млрд рублей.

Напомним, в 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке.

В начале декабря стало известно, что Кубань вошла в число регионов, проваливших мусорную реформу. Они не выполнили требование закона, и в 2020 году продолжат переход на новую систему. Кроме того, в крае перенесли переход на раздельный сбор пластика. В декабре 2019 года утверждалось, что на Кубани его начнут раздельно собирать с 1 января 2020 года, однако в феврале губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что раздельный сбор пластика начнется с 1 июля 2020 года.

Согласно данным Greenpeace, Краснодар стал 105 в рейтинге городов по доступности раздельного сбора отходов. По сведениям организации, в краевом центре только на 7% контейнерных площадок стоят баки для сбора вторсырья.