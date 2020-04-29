Кондратьев обеспокоился тем, что Кубани остро не хватает мусорных полигонов. Сейчас работают только 11 из 40
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 29 апреля провел совещание по организации деятельности региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами
В пресс-службе администрации края сообщили, что, несмотря на карантин, в регионе продолжается мусорная реформа, предусматривающая, что с 2020 года на Кубани должны работать только пять региональных операторов. Кроме того, в течение года регион планируется поделить на пять зон (сейчас их 11). Власти отмечали, что это позволит улучшить контроль за обращением с отходами.
По состоянию на 29 апреля операторы приступили к работе в половине районов, отметили в пресс-службе администрации. Полностью зайти в муниципалитеты они должны до 1 октября, однако до сих пор не решен вопрос с тарифами для жителей в Крымском и Тимашевском районах.
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Кроме того, еще одной проблемой на Кубани остается нехватка лицензированных полигонов ТКО. Сейчас действует 11 таких площадок, однако их требуется еще 29. Министр ТЭК и ЖКХ края Евгений Зименко сообщил, что край планирует обратиться к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой разрешить во время пандемии использовать нелицензированные полигоны.
В администрации добавили, что сейчас в крае нашли регионального оператора, который готов инвестировать в модернизацию четырех полигонов — в Абинске, станице Варениковской, на хуторе Копанском и в Тимашевском районе. В пресс-службе добавили, что реконструкцию полигона в Копанском взяла на себя «Мусороуборочная компания».
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Во время заседания Вениамин Кондратьев добавил, что сейчас жители жалуются на работу операторов в Новокубанском и Староминском районах.
«Жителям приходят квитанции с ошибками, завышают количество проживающих. Не хватает абонентских центров. Конечно, сейчас их создавать в условиях карантина не нужно. Но когда он закончится, хотя бы на первое время посадите в каждом населенном пункте по одному специалисту», — распорядился он.
Глава Кубани отметил, что в регионе уменьшилась количество платежей за вывоз отходов. По подсчетам, за март, апрель и май убытки операторов должны составить 1,1 млрд рублей.
«Мусора сейчас стало больше, а денег собирается меньше. Я понимаю, что выпадают доходы, но люди в этом не виноваты. Сегодня всем непросто. Но мы вместе должны эту проблему решить, не нужно ее сваливать со своих плеч на плечи людей», — сказал губернатор.
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Он предложил снизить налоговую нагрузку на операторов. Также по его поручению у правительства попросили включить сферу ЖКХ в список отраслей, пострадавших от распространения коронавируса.
Напомним, в конце 2019 года в министерстве ТЭК и ЖХК края заявляли, что самым острым для края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов и высокая доля транспортных расходов, которые составляли 80% тарифа.
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