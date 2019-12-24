Кубань начнет переход на раздельный сбор пластика с начала 2020 года
Власти Краснодарского края рассказали о запуске новой системы обращения с ТКО в новом году
24 декабря заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий провел пресс-конференцию и рассказал, что с 1 января 2020 года регион перейдет на новую систему обращения с ТКО.
«Переход на новую систему обращения с ТКО в крае стартует с 1 января. Например, с нового года все муниципальные образования начнут переход на раздельный сбор пластика. И каждый год к раздельному сбору будет добавляться еще вид ТКО», — сообщил Трембицкий.
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Он также пояснил распределение отходов между региональными операторами. С начала года их в регионе будет работать пять (неделю назад коллега Трембицкого Андрей Киселев говорил, что в крае определены девять из 11 операторов, по двум оставшимся планируется заключить соглашения в ближайшее время — Юга.ру). Каждый на следующей неделе откроет горячую линию по возникающим вопросам.
«Сегодня регион поделен на 11 зон, на которых в следующем году будут работать пять операторов. Сейчас разрабатывается новая территориальная схема, согласно которой регион будет поделен всего на пять зон вместо 11-ти. Таким образом, зоны укрупнятся и контроль за ними будет улучшен», — сказал замглавы ведомства.
По его словам, новая территориальная схема пройдет все этапы слушаний — будет опубликована в сети, после состоятся общественные обсуждения. Ее планируется утвердить до лета 2020 года.
Также Трембицкий сообщил, что в следующем году планируется расширить два из существующих полигонов, на эти цели направят около 700 млн рублей из краевого бюджета, сообщили в пресс-службе администрации региона. Всего на территории региона работают 13 лицензированных полигонов.
Напомним, в 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке.
В начале декабря стало известно, что Кубань вошла в число регионов, проваливших мусорную реформу. Всего таких регионов восемь. Они не выполнили требование закона, и в 2020 году продолжат переход на новую систему.
Ранее в министерстве ТЭК и ЖХК Кубани заявляли, что самым острым для края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов и высокая доля транспортных расходов, которые составляли 80% тарифа.
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