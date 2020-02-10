Кондратьев анонсировал переход на раздельный сбор пластика на Кубани с 1 июля. Ранее власти говорили, что он стартует с начала года
Краснодарский край начнет первый этап по раздельному сбору пластика 1 июля, заявил 10 февраля глава региона Вениамин Кондратьев
Кубань перешла на новую систему обращения с ТКО с 2020 года, в регионе началось постепенное внедрение раздельного сбора мусора. Кондратьев подчеркнул, что в зоне особого внимания по внедрению этой системы находятся курорты края.
«В некоторых отелях и гостиницах края уже установили контейнеры для разных видов отходов, которые затем отправляются на переработку. И это важная часть мусорной реформы. Уже с 1 июля в регионе начнется первый этап по раздельному сбору пластика», — цитирует губернатора ТАСС.
Читайте также:
Он добавил, что для этих целей в перспективе на территории края планируется построить перерабатывающие заводы.
Кондратьев рассказал, что в 2021 году в программу внедрения новой системы планируется включить сбор органических отходов, а с 1 июля 2022 года — ввести систему разделения мусора уже по четырем направлениям: пищевые отходы, стекло, пластик, бумага. По его словам, во всех муниципалитетах края будут оборудованы специальные контейнеры разного цвета для каждого вида отходов, при этом сетчатые контейнеры для пластика уже установлены во многих муниципалитетах.
«Конечно, нам будет сложно поменять привычки, сложившиеся с годами. Поэтому поэтапное внедрение раздельного сбора отходов нужно для того, чтобы подготовить население, а также мусоровывозящие и перерабатывающие компании к новой системе», — пояснил глава Кубани.
Как писали Юга.ру, в конце 2019 года заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий, говоря о переходе на новую систему обращения с ТКО, заявлял, что все муниципальные образования края начнут переход на раздельный сбор пластика с нового года.
Читайте также:
Напомним, в 2019 году мусорная реформа в РФ вошла в активную фазу. Регионы должны были разработать и перейти на новые системы обращения отходами к концу года, был введен институт региональных операторов. Однако масштабная перестройка системы обращения с отходами столкнулась со множеством проблем: начиная от определения тарифов на вывоз и заканчивая созданием новых предприятий по переработке.
В начале декабря стало известно, что Кубань вошла в число регионов, проваливших мусорную реформу. Всего таких регионов восемь. Они не выполнили требование закона, и в 2020 году продолжат переход на новую систему.
Ранее в министерстве ТЭК и ЖХК Кубани заявляли, что самым острым для края остается вопрос нехватки мощностей для размещения отходов и высокая доля транспортных расходов, которые составляли 80% тарифа.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.