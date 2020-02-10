Кондратьев анонсировал переход на раздельный сбор пластика на Кубани с 1 июля. Ранее власти говорили, что он стартует с начала года

Краснодарский край начнет первый этап по раздельному сбору пластика 1 июля, заявил 10 февраля глава региона Вениамин Кондратьев

Кубань перешла на новую систему обращения с ТКО с 2020 года, в регионе началось постепенное внедрение раздельного сбора мусора. Кондратьев подчеркнул, что в зоне особого внимания по внедрению этой системы находятся курорты края. «В некоторых отелях и гостиницах края уже установили контейнеры для разных видов отходов, которые затем отправляются на переработку. И это важная часть мусорной реформы. Уже с 1 июля в регионе начнется первый этап по раздельному сбору пластика», — цитирует губернатора ТАСС.

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Он добавил, что для этих целей в перспективе на территории края планируется построить перерабатывающие заводы. Кондратьев рассказал, что в 2021 году в программу внедрения новой системы планируется включить сбор органических отходов, а с 1 июля 2022 года — ввести систему разделения мусора уже по четырем направлениям: пищевые отходы, стекло, пластик, бумага. По его словам, во всех муниципалитетах края будут оборудованы специальные контейнеры разного цвета для каждого вида отходов, при этом сетчатые контейнеры для пластика уже установлены во многих муниципалитетах. «Конечно, нам будет сложно поменять привычки, сложившиеся с годами. Поэтому поэтапное внедрение раздельного сбора отходов нужно для того, чтобы подготовить население, а также мусоровывозящие и перерабатывающие компании к новой системе», — пояснил глава Кубани. Как писали Юга.ру, в конце 2019 года заместитель министра ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий, говоря о переходе на новую систему обращения с ТКО, заявлял, что все муниципальные образования края начнут переход на раздельный сбор пластика с нового года.

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