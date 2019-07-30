Ожидание и реальность. Что ответил Краснодарский краевой суд на вопросы о своих пикетирующих сотрудниках
Краснодарский краевой суд 30 июля подтвердил, что двое мужчин, которые пытались помешать адвокату Алексею Аванесяну провести одиночный пикет, являются его сотрудниками
Адвокат Алексей Аванесян 27 июня провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. Он решил провести акцию в день, когда судьям региона представляли нового председателя крайсуда Алексея Шипилова. Юристу пытались помешать двое мужчин с плакатами, на которых было написано «Свободу невиновным» и «Нет страже». Позже появилась информация, что они работают в краевом суде. Зовут их Сергей Дубина и Алексей Мелиоранский. В полиции 5 июля сообщили, что в отношении этих двух человек начали проверку в связи с тем, что они стояли близко друг к другу.
Портал Юга.ру 1 июля направил запрос в Краснодарский краевой суд, в котором спросил, действительно ли Дубина и Мелиоранский работают в суде. Также мы задали другие вопросы, касающиеся ситуации во время одиночного пикета Аванесяна.
12 июля издание получило от суда ответ, в котором говорилось, что запрашиваемая информация относится к сведениям, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством.
Однако 30 июля Юга.ру получили еще один ответ от суда, в котором подтвердили, что Дубина и Мелиоранский действительно их сотрудники. Кроме того, суд ответил и на другие вопросы. Это письмо вроде бы должно отвечать на наши вопросы, но отвечает на какие-то другие. Мы собрали по пунктам наши вопросы, наши предположения о том, что мог бы ответить Краснодарский краевой суд — и что в итоге он ответил. Сравните сами.
1. Почему в рабочее время работники краевого суда принимали участие в несогласованном мероприятии?
Какой ответ можно было ожидать: Сотрудники суда принимали участие в мероприятии, поскольку у них был перерыв/было свободное время/они хотели поучаствовать в акции вместе с адвокатом/они вправе выражать свою гражданскую позицию/это нарушение дисциплины.
Какой ответ мы получили в реальности: Согласно ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичное мероприятие — открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств.
2. Считается ли это нарушением рабочего распорядка?
Какой ответ можно было ожидать: Да, считается/Нет, не считается.
Какой ответ мы получили в реальности: На территории Краснодарского краевого суда публичных мероприятий не проводилось. Также сообщаю, что для получения информации о проводимых публичных мероприятиях на территории Краснодара вы в праве обратиться в соответствующие органы государственной власти.
3. Если да, будут ли применены к ним какие-либо санкции?
Какой ответ можно было ожидать: Нет, суд принял решение не наказывать их, поскольку они хорошие сотрудники/Да, сотрудники понесут дисциплинарное наказание.
Какой ответ мы получили в реальности: Согласно ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдаст премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
В силу положений абз. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.
4. Считается ли их акция (они стояли друг с другом рядом, и это не было одиночным пикетом) правонарушением? Какую ответственность они за это понесут?
Какой ответ можно было ожидать: Да, в связи с этим полиция проводит проверку/Нет, не доказано, что они стояли рядом.
Какой ответ мы получили в реальности: Вместе с тем, указанная информация в обращении, принята во внимание руководством суда.
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