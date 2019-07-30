Ожидание и реальность. Что ответил Краснодарский краевой суд на вопросы о своих пикетирующих сотрудниках

Адвокат Алексей Аванесян 27 июня провел перед зданием Краснодарского краевого суда одиночный пикет против практики заключения в СИЗО. Он решил провести акцию в день, когда судьям региона представляли нового председателя крайсуда Алексея Шипилова. Юристу пытались помешать двое мужчин с плакатами, на которых было написано «Свободу невиновным» и «Нет страже». Позже появилась информация, что они работают в краевом суде. Зовут их Сергей Дубина и Алексей Мелиоранский. В полиции 5 июля сообщили, что в отношении этих двух человек начали проверку в связи с тем, что они стояли близко друг к другу.

Портал Юга.ру 1 июля направил запрос в Краснодарский краевой суд, в котором спросил, действительно ли Дубина и Мелиоранский работают в суде. Также мы задали другие вопросы, касающиеся ситуации во время одиночного пикета Аванесяна.

Однако 30 июля Юга.ру получили еще один ответ от суда, в котором подтвердили, что Дубина и Мелиоранский действительно их сотрудники. Кроме того, суд ответил и на другие вопросы. Это письмо вроде бы должно отвечать на наши вопросы, но отвечает на какие-то другие. Мы собрали по пунктам наши вопросы, наши предположения о том, что мог бы ответить Краснодарский краевой суд — и что в итоге он ответил. Сравните сами.

1. Почему в рабочее время работники краевого суда принимали участие в несогласованном мероприятии?



Какой ответ можно было ожидать: Сотрудники суда принимали участие в мероприятии, поскольку у них был перерыв/было свободное время/они хотели поучаствовать в акции вместе с адвокатом/они вправе выражать свою гражданскую позицию/это нарушение дисциплины.



Какой ответ мы получили в реальности: Согласно ст. 2 Федерального закона от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» публичное мероприятие — открытая, мирная, доступная каждому, проводимая в форме собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм акция, осуществляемая по инициативе граждан Российской Федерации, политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, в том числе с использованием транспортных средств.

2. Считается ли это нарушением рабочего распорядка?



Какой ответ можно было ожидать: Да, считается/Нет, не считается.



Какой ответ мы получили в реальности: На территории Краснодарского краевого суда публичных мероприятий не проводилось. Также сообщаю, что для получения информации о проводимых публичных мероприятиях на территории Краснодара вы в праве обратиться в соответствующие органы государственной власти.

3. Если да, будут ли применены к ним какие-либо санкции?



Какой ответ можно было ожидать: Нет, суд принял решение не наказывать их, поскольку они хорошие сотрудники/Да, сотрудники понесут дисциплинарное наказание.



Какой ответ мы получили в реальности: Согласно ст. 191 ТК РФ работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдаст премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).



В силу положений абз. 1 ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям.