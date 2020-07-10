Власти Адыгеи разрешили открыть ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»

Согласно указу главы региона, который вступил в силу 10 июля, в республике с сегодняшнего дня могут открыться все предприятия торговли и сферы услуг, но с ограничением по наполняемости, сообщили в пресс-службе главы республики.

В министерстве экономического развития и торговли Адыгеи порталу Юга.ру уточнили, что работа торгово-развлекательного центра «МЕГА Адыгея-Кубань» и всех остальных ТЦ разрешена при соблюдении определенных санитарных требований. Посетители и сотрудники торгового центра должны соблюдать социальную дистанцию, находиться в масках и перчатках. Также сотрудники ТРЦ должны следить за наполняемостью, исходя из расчета один человек на 4 кв. метра.

Кроме того, в ТЦ «МЕГА», как и в других торговых центрах, смогут возобновить работу все развлекательные досуговые заведения, детские игровые комнаты, кинотеатры, в том числе расположеннын в торговых центрах, но при условии контроля за их наполняемостью — не более 50% от вместимости, добавили в пресс-службе главы Адыгеи. Там уточнили, что решение о дате открытия торговых и досуговых организаций принимает организация, исходя из готовности выполнения санитарных требований.