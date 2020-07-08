В Адыгее возобновили все маршруты, соединяющие республику и Краснодарский край

В Адыгее с 8 июля открыли межрегиональные пассажирские перевозки, которые приостановили из-за пандемии коронавируса

Как писали Юга.ру, в конце июня власти Адыгеи решили поэтапно открывать туристическую отрасль. Точная дата возобновления работы зависела от коэффициента распространения коронавируса. 6 июля в регионе разрешили возобновить работу объектов туризма отрасли, теперь отдыхающие снова могут посещать водопады Руфабго и плато Лагонаки.

Через два дня республиканское министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства опубликовало указ о возобновлении межрегиональных пассажирских перевозок.

Согласно документу, в Адыгее открываются все межрегиональные маршруты регулярных перевозок, кроме маршрутов, соединяющих республику с Карачаево-Черкессией, Кабардино-Балкарией, Дагестаном, Ингушетией и Чечней .

В министерстве порталу Юга.ру рассказали, что одним из популярных и востребованных направлений в Адыгее является Краснодарский край, и в ближайшее время все маршруты, соединяющие Кубань и республику, будут открыты .

«Сегодня мы оповещаем всех перевозчиков. Они возобновят работу по мере своей готовности, в том числе при соблюдении требований Роспотребнадзора. Это же касается и автовокзала», — добавили в ведомстве.