В Адыгее открыли летние кафе и разрешили тренировки на стадионах

Адыгея

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В Адыгее с 19 июня смягчили ограничения для организаций общественного питания и разрешили возобновить тренировки спортивным командам

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал соответствующий указ, который опубликовали на официальном сайте органов власти региона.

Теперь рестораны, кафе и другие организации общественного питания смогут принимать посетителей на летних верандах. Также разрешили работу сезонных (летних) объектов общественного питания на открытом воздухе. Главное условие — соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований и соблюдение масочного режима работниками ресторанов и кафе. 

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Кроме того, в регионе разрешили тренировки для членов спортивных сборных команд России и Адыгеи, а также профессиональных спортивных клубов на открытых спортивных сооружениях, позже — в закрытых спортивных помещениях. 

«В кратчайшие сроки будет организовано тестирование всех лиц, допускаемых к тренировочным мероприятиям. Определены и спортивные объекты, которые будут задействованы при условии их соответствия необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям», — сообщили в оперативном штабе Адыгеи.

Напомним, в Адыгее продолжает действовать режим самоизоляции, об этом глава республики сообщил 18 июня на заседании оперативного штаба. В регионе начался только первый этап снятия ограничений: небольшие торговые центры разрешили открыть при согласовании с Роспотребнадзором. Большие ТЦ откроют на третьем этапе, когда коэффициен распространения инфекции достигнет показателя 0,5%. Сейчас в республике он составляет 0,8%.

Как писали Юга.ру, ранее в Адыгее разрешили открыть храмы и мечети.

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