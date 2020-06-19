В Адыгее открыли летние кафе и разрешили тренировки на стадионах

В Адыгее с 19 июня смягчили ограничения для организаций общественного питания и разрешили возобновить тренировки спортивным командам

Теперь рестораны, кафе и другие организации общественного питания смогут принимать посетителей на летних верандах. Также разрешили работу сезонных (летних) объектов общественного питания на открытом воздухе. Главное условие — соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований и соблюдение масочного режима работниками ресторанов и кафе.

Кроме того, в регионе разрешили тренировки для членов спортивных сборных команд России и Адыгеи, а также профессиональных спортивных клубов на открытых спортивных сооружениях, позже — в закрытых спортивных помещениях.

«В кратчайшие сроки будет организовано тестирование всех лиц, допускаемых к тренировочным мероприятиям. Определены и спортивные объекты, которые будут задействованы при условии их соответствия необходимым санитарно-эпидемиологическим требованиям», — сообщили в оперативном штабе Адыгеи.

Напомним, в Адыгее продолжает действовать режим самоизоляции , об этом глава республики сообщил 18 июня на заседании оперативного штаба. В регионе начался только первый этап снятия ограничений: небольшие торговые центры разрешили открыть при согласовании с Роспотребнадзором. Большие ТЦ откроют на третьем этапе, когда коэффициен распространения инфекции достигнет показателя 0,5%. Сейчас в республике он составляет 0,8%.

Как писали Юга.ру, ранее в Адыгее разрешили открыть храмы и мечети.