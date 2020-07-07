Адыгея открылась для туристов, там снова можно посещать водопады Руфабго и плато Лагонаки

6 июля глава республики Мурат Кумпилов подписал указ о смягчении ограничительных мер, сообщили в пресс-службе администрации главы региона. Согласно документу, на первом этапе деятельность могут возобновить экскурсионные организации, а также турпредприятия, где есть индивидуальные санузлы. При этом принимать туристов разрешается только тем организациям, которые соблюдают требования Роспотребнадзора. Для этого власти региона разработали отраслевые стандарты.

В комитете по туризму и курортам Адыгеи порталу Юга.ру 6 июля сообщили, что сейчас могут открыться около полусотни предприятий, в сумме это примерно 2,5 тысяч койко-мест. Туристы уже могут посетить дольмены, долину аммонитов, водопады Руфабго, Гранитный каньон, Партизанскую поляну, поселок Гузерипль и плато Лагонаки.

Как рассказал порталу Юга.ру председатель Адыгейского регионального отделения Русского географического общества Игорь Огай, возобновление работы турорасли стало хорошей новостью как для туристов, так и для турпредприятий.

«Все соскучились по работе и по гостям республики. За время пандемии разработано много интересных предложений. Адыгея привлекательна и уникальна тем, что самые разнообразные природные и исторические памятники находятся в шаговой доступности. За день можно посмотреть множество интересных экскурсионных объектов и побывать в разных климатических поясах. При этом мы готовы работать в новых условиях, с соблюдением санитарных требований», — отметил Огай.