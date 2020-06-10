В Адыгее открыли вещевые торговые рынки и небольшие торговые центры

Адыгея

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В Адыгее в рамках первого этапа снятия ограничений в период пандемии с 10 июня разрешили работать вещевым торговым павильонам на территории рынков

Напомним, с 7 апреля в Адыгее могли работать продовольственные магазины и киоски, находящиеся в пределах сельхозрынков. После 12 мая смогли вернуться к работе торговые ряды, при этом продавцов обязали проверяться на коронавирус. С 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений, который включает возобновление работы сферы услуг и непродовольственных магазинов.

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С 10 июня в республике смогли открыться вещевые рынки — при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм, сообщили в оперштабе Адыгеи. Кроме того, при положительном заключении Роспотребнадзора допускается открытие небольших торговых центров. Решения будет принимать межведомственная комиссия отдельно по каждому объекту.

«С запуском экономики одновременно ведется подготовка к открытию через 14 дней групп в детских садах. За это время будет проведено тестирование сотрудников, медицинское обследование детей, дезинфекция помещений и так далее», — отметили в оперштабе республики. 

Также принято решение с 10 июня открыть общественные территории, парки, скверы. При этом гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. В парковых зонах останутся закрытыми аттракционы и торговые точки.

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