В Адыгее возобновили работу парикмахерские и магазины промтоваров
Оперативный штаб Адыгеи 27 мая утвердил первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса
Напомним, с Адыгее с 7 апреля разрешили открыться продовольственным магазинам и киоскам, находящимся в пределах сельхозрынков. После 12 мая смогли вернуться к работе торговые ряды, при этом продавцов обязали проверяться на коронавирус. А накануне в республике продлили часы работы рынков.
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С 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений, который включает возобновление работы сферы услуг и непродовольственных магазинов. Теперь в республике разрешено работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, кроме торговых центров.
Магазины смогут работать при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Одновременно в торговом зале должно быть не больше одного человека на 4 кв. метра.
В рамках первого этапа смогут открыться парикмахерские и салоны красоты, косметические салоны, имеющие лицензию. Также разрешена работа иных сфер услуг, деятельность которых исключает прямой контакт с гражданами.
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Кроме того, с 28 мая в Майкопе на маршруты вышли троллейбусы. Работа электротранспорта возобновлена в полноценном режиме при соблюдении ряда требований: в салоне все должны находиться в маске и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра по специально нанесенной разметке. Войти в салон троллейбуса можно будет через передние двери. Контролировать соблюдение ограничений будут кондукторы. После каждого круга предусмотрена санитарная обработка поручней̆ и пассажирских мест.
Все работники Майкопского троллейбусного управления прошли тестирование на коронавирус, сообщили в пресс-службе мэрии города.
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