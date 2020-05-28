В Адыгее возобновили работу парикмахерские и магазины промтоваров

Оперативный штаб Адыгеи 27 мая утвердил первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса

Напомним, с Адыгее с 7 апреля разрешили открыться продовольственным магазинам и киоскам, находящимся в пределах сельхозрынков. После 12 мая смогли вернуться к работе торговые ряды, при этом продавцов обязали проверяться на коронавирус. А накануне в республике продлили часы работы рынков.

С 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений, который включает возобновление работы сферы услуг и непродовольственных магазинов. Теперь в республике разрешено работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, кроме торговых центров.

Магазины смогут работать при условии соблюдения масочного режима и социальной дистанции. Одновременно в торговом зале должно быть не больше одного человека на 4 кв. метра. В рамках первого этапа смогут открыться парикмахерские и салоны красоты, косметические салоны, имеющие лицензию. Также разрешена работа иных сфер услуг, деятельность которых исключает прямой контакт с гражданами.

Читайте также: Работники вещевого рынка Адыгеи записали видеообращение к властям с просьбой о помощи