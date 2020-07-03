В Адыгее после карантина по коронавирусу открыли роддом

Минздрав Адыгеи 3 июля сообщил о завершении карантина и открытии родильного отделения в Майкопе

Напомним, 24 июня стало известно о закрытии на карантин родильного отделения Майкопской городской клинической больницы. Накануне там подтвердилось инфицирование коронавирусом нескольких медработников, были выявлены контактные сотрудники и пациенты, которые находились под наблюдением, сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.

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В самом роддоме проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, а все сотрудники были дополнительно обследованы на антитела к коронавирусу.

3 июля в республиканском минздраве сообщили, что временная схема маршрутизации рожениц отменена, а роддом заработал в обычном режиме.