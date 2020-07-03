В Адыгее после карантина по коронавирусу открыли роддом
Минздрав Адыгеи 3 июля сообщил о завершении карантина и открытии родильного отделения в Майкопе
Напомним, 24 июня стало известно о закрытии на карантин родильного отделения Майкопской городской клинической больницы. Накануне там подтвердилось инфицирование коронавирусом нескольких медработников, были выявлены контактные сотрудники и пациенты, которые находились под наблюдением, сообщили порталу Юга.ру в минздраве Адыгеи.
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В самом роддоме проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, а все сотрудники были дополнительно обследованы на антитела к коронавирусу.
3 июля в республиканском минздраве сообщили, что временная схема маршрутизации рожениц отменена, а роддом заработал в обычном режиме.
По данным оперативного штаба республики, в Адыгее к 3 июня число больных COVID-19 увеличилось до 2 тыс. 39 человек, в том числе 56 человек были выявлены за последние сутки.
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