Генплан, прогнозы и сценарии будущего. В Краснодаре архитектор расскажет, куда и зачем растет город

Архитектор простым языком объяснит, как генплан влияет на развитие Краснодара и каким город может стать через 20-30 лет (12+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 12 августа лекцию «Куда и зачем растет Краснодар: генплан, прогнозы и сценарии будущего». Встречу проведет архитектор Евгения Княжева.

Участникам предлагают не просто послушать лекцию, а вместе поразмышлять о том, каким может быть Краснодар в ближайшие десятилетия. В программе — простой и понятный разбор генерального плана, обзор лучших мировых практик городского развития и честный разговор о возможных сценариях.

Слушатели смогут научиться понимать логику градостроительных решений и видеть, как они отразятся на повседневной жизни.

Встреча состоится 12 августа в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.