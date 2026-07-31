Генплан, прогнозы и сценарии будущего. В Краснодаре архитектор расскажет, куда и зачем растет город

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Архитектор простым языком объяснит, как генплан влияет на развитие Краснодара и каким город может стать через 20-30 лет (12+)

Досуговый центр «Пятница» анонсировал на 12 августа лекцию «Куда и зачем растет Краснодар: генплан, прогнозы и сценарии будущего». Встречу проведет архитектор Евгения Княжева.

Программа:

  • Почему Краснодар растет именно в эту сторону?
  • Что будет с историческим центром?
  • Нужны ли городу небоскребы?
  • Можно ли вернуть Кубань и Карасуны в городскую жизнь?
  • Каким Краснодар станет через 20–30 лет?

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Участникам предлагают не просто послушать лекцию, а вместе поразмышлять о том, каким может быть Краснодар в ближайшие десятилетия. В программе — простой и понятный разбор генерального плана, обзор лучших мировых практик городского развития и честный разговор о возможных сценариях.

Слушатели смогут научиться понимать логику градостроительных решений и видеть, как они отразятся на повседневной жизни.

Встреча состоится 12 августа в досуговом центре «Пятница». Подробности можно уточнить у организаторов.

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