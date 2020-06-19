В Адыгее разрешили открыть храмы и мечети

Адыгея, Краснодарский край

Распечатать

Оперативный штаб Адыгеи 18 июня рассмотрел ходатайство об открытии храмов и мечетей

Ходатайство об открытии храмов и мечетей, закрытых с конца марта, направили Майкопская и Адыгейская епархия, а также Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Оперштаб решил, что возобновить работу храмы и мечети смогут в конце этой недели при соблюдении санитарных требований. Также в религиозных заведениях должны быть средства индивидуальной защиты и антисептики.

Читайте также:

Как сообщил порталу Юга.ру муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов, с 20 июня начнутся службы в тех мечетях и молельных комнатах, которые исполнят рекомендации Роспотребнадзора. При этом соборная мечеть в Майкопе остается закрытой в связи с капремонтом: там заменят полы, внутреннюю отделку, проведут реконструкцию фасада.

«При проведении богослужений будет действовать ряд ограничений. Массовые пятничные намазы совершаться пока не будут. Возобновляются обряды бракосочетания, но с ограниченным числом посетителей», — сказал Аскарбий Карданов.

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края также рекомендовало воздержаться от посещения мечетей людям пожилого возраста. Кроме того, верующим нужно иметь свои коврики для намаза и соблюдать социальную дистанцию. 

Ислам Коронавирус Православие Религия Церковь

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Адыгее разрешили открыть храмы и мечети
В Краснодаре встали трамваи из-за машины, которая выехала на пути на Садовом мосту
«СБС Мегамолл», «Красная Площадь», «Медиаплаза». Какие ТРЦ откроются в Краснодаре с 21 июня
Двух пропавших детей на границе Карачаево-Черкесии и Краснодарского края продолжают искать более 500 человек. Около реки нашли их вещи и игрушки
В районе Анапы пропала ученая-дайвер, которая изучала дно Черного моря
Дуров прокомментировал решение Роскомнадзора разблокировать Telegram

Лента новостей

Реклама на портале