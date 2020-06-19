В Адыгее разрешили открыть храмы и мечети

Оперштаб решил, что возобновить работу храмы и мечети смогут в конце этой недели при соблюдении санитарных требований. Также в религиозных заведениях должны быть средства индивидуальной защиты и антисептики.

Ходатайство об открытии храмов и мечетей, закрытых с конца марта, направили Майкопская и Адыгейская епархия, а также Духовное управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края.

Как сообщил порталу Юга.ру муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края Аскарбий Карданов, с 20 июня начнутся службы в тех мечетях и молельных комнатах, которые исполнят рекомендации Роспотребнадзора. При этом соборная мечеть в Майкопе остается закрытой в связи с капремонтом: там заменят полы, внутреннюю отделку, проведут реконструкцию фасада.

«При проведении богослужений будет действовать ряд ограничений. Массовые пятничные намазы совершаться пока не будут. Возобновляются обряды бракосочетания, но с ограниченным числом посетителей», — сказал Аскарбий Карданов.

Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края также рекомендовало воздержаться от посещения мечетей людям пожилого возраста. Кроме того, верующим нужно иметь свои коврики для намаза и соблюдать социальную дистанцию.