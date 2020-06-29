Адыгея начала подготовку к приему туристов
В Адыгее 29 июня решили поэтапно открывать туристическую отрасль
Власти Адыгеи 29 июня на заседании оперштаба решили, что точную дату приема туристов назовут после стабилизации эпидобстановки в регионе. Сначала в республике будут принимать отдыхающих только из самой Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области. Министерство экономического развития России опубликовало все известные сейчас ограничения для туристов в Адыгее. Посмотреть их можно здесь.
В комитете по туризму и курортам республики пояснили, что на первом этапе предлагается открыть экскурсионные объекты, а также турпредприятия, где есть индивидуальные санузлы. Сейчас к приему отдыхающих уже готовы 44 гостевых дома, где создали 2 тыс. 113 мест.
Точная дата открытия туробъектов зависит от коэффициента распространения коронавируса. На данный момент представителям курортной отрасли рекомендовали продолжить подготовку к выполнению отраслевых стандартов, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.
Напомним, 28 мая Адыгея перешла на первый этап снятия ограничений. В республике разрешили работать непродовольственным магазинам с отдельным входом, парикмахерским и салонам красоты. Также с 10 июня возобновили работу вещевые павильоны и небольшие торговые центры. Ранее в Адыгее разрешили открыть храмы и мечети.С 19 июня заработали летние кафе, с 22 июня — детские сады.
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