Адыгея начала подготовку к приему туристов

Власти Адыгеи 29 июня на заседании оперштаба решили, что точную дату приема туристов назовут после стабилизации эпидобстановки в регионе. Сначала в республике будут принимать отдыхающих только из самой Адыгеи, Краснодарского края и Ростовской области. Министерство экономического развития России опубликовало все известные сейчас ограничения для туристов в Адыгее. Посмотреть их можно здесь.

В комитете по туризму и курортам республики пояснили, что на первом этапе предлагается открыть экскурсионные объекты, а также турпредприятия, где есть индивидуальные санузлы. Сейчас к приему отдыхающих уже готовы 44 гостевых дома, где создали 2 тыс. 113 мест.