В Адыгее заработали детские сады

Адыгея

Распечатать

В Адыгее с 22 июня детским садам разрешили принимать детей

Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому в детсадах будут работать только дежурные группы численностью не более 12 детей в каждой. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры, а работникам детских садов нужно быть в масках и перчатках.

В министерстве образования и науки Адыгеи 25 июня сообщили порталу Юга.ру, что детские сады будут открываться во всех муниципальных образованиях постепенно. В настоящее время их посещают уже 255 детей.

Читайте также:

«При небольшом количестве детей предусматривается объединение воспитанников из разных детских садов и групп», — добавили в ведомстве.

К 25 июня открылись 11 детсадов. Семь учреждений находятся в Гиагинском районе, три в Адыгейске и один детсад в Шовгеновском районе. В Тахтамукайском районе дежурные группы заработают 29 июня. В Майкопе и остальных районах — 2 июля.

Отметим, что в соответствии с рекомендациями минздрава республики перед открытием детских садов всех сотрудников осматривают терапевты поликлиник, а детей — участковые педиатры. В самих же детсадах организуют ежедневные утренние фильтры с измерением температуры.

Как сообщали Юга.ру, 22 июня Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Также врачи из Китая перечислили основные симптомы COVID-19 у детей.

Дети Детские сады Коронавирус Мурат Кумпилов Образование Роспотребнадзор

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи зацвели ядовитый олеандр и аленький цветочек-паразит
На Кубани в конце июня заработают детсады
В России стартовало голосование по поправкам в Конституцию РФ
С 27 июня на Кубани снова заработает транспортное сообщение между районами
В Адыгее заработали детские сады
На Кубани мужчина заказал убийство знакомого за 100 тысяч рублей

Лента новостей

Статьи Партнерский

«Детские книги останутся бумажными дольше всего»

Ольга Ярикова о «Сказках горного Черноморья»

Статьи

Здравствуй, оружие!

Как в Краснодаре появились «Катюша» и другие военные памятники

Реклама на портале