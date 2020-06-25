В Адыгее заработали детские сады
В Адыгее с 22 июня детским садам разрешили принимать детей
Глава республики Мурат Кумпилов подписал указ, согласно которому в детсадах будут работать только дежурные группы численностью не более 12 детей в каждой. При этом должны соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры, а работникам детских садов нужно быть в масках и перчатках.
В министерстве образования и науки Адыгеи 25 июня сообщили порталу Юга.ру, что детские сады будут открываться во всех муниципальных образованиях постепенно. В настоящее время их посещают уже 255 детей.
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«При небольшом количестве детей предусматривается объединение воспитанников из разных детских садов и групп», — добавили в ведомстве.
К 25 июня открылись 11 детсадов. Семь учреждений находятся в Гиагинском районе, три в Адыгейске и один детсад в Шовгеновском районе. В Тахтамукайском районе дежурные группы заработают 29 июня. В Майкопе и остальных районах — 2 июля.
Отметим, что в соответствии с рекомендациями минздрава республики перед открытием детских садов всех сотрудников осматривают терапевты поликлиник, а детей — участковые педиатры. В самих же детсадах организуют ежедневные утренние фильтры с измерением температуры.
Как сообщали Юга.ру, 22 июня Роспотребнадзор выпустил рекомендации, как защитить детей от коронавируса в период снятия ограничений. Также врачи из Китая перечислили основные симптомы COVID-19 у детей.
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