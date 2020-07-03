Глава Минздрава заявил, что нормальная жизнь у россиян наступит не раньше февраля

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 3 июля рассказал, когда людям можно будет вернутся к нормальной жизни после пандемии коронавируса

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Для борьбы с коронавирусом в России ввели ряд ограничений. Например, в Краснодарском крае 13 марта ввели режим повышенной готовности и запретили массовые мероприятия. Также на Кубани с с 31 марта действовал карантин, который официально закончился 21 июня. Режим повышенной готовности, между тем, в регионе сохраняется. Его продлили до 21 июля.

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На Кубани и по всей стране под запретом досуговые, развлекательные, зрелищные и культурные мероприятия. Людей призывают соблюдать дистанцию и надевать маску при входе в общественный транспорт, магазины и вокзалы. Кроме того, общепиты не могут работать по ночам, а кинотеатры, развлекательные центры и ночные клубы остаются закрытыми.

В интервью «Интерфаксу» 3 июля глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что возвращение россиян к нормальной жизни наступит не раньше февраля 2021 года. «Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — сказал Мурашко.

Министр также сообщил, что вторая волна коронавируса в России будет, но она будет менее масштабной , потому что в стране разработали систему лечения и профилактики коронавируса, а у некоторых людей есть иммунитет. Тем не менее он не исключил, что подъем заболеваемости все же произойдет, если люди не будут придерживаться правил поведения и будут игнорировать действующие ограничения, добавил телеканал «360».

Как напомнил RT, ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что россиянам придется носить маски и осенью.